El Congreso homenajea a Pau Casals por el Día Internacional de la Paz en el 150 aniversario de su nacimiento

El Congreso de los Diputados celebrará este lunes por primera vez un acto con motivo del Día Internacional de la Paz, que estará dedicado al músico catalán Pau Casals cuando se cumplen 150 años de su nacimiento. La ceremonia reunirá a representantes de las instituciones del Estado, entre ellos el presidente de la Generalidad de Cataluña, Salvador Illa, y contará con música en directo y fragmentos de uno de los discursos pronunciados por el violonchelista ante las Naciones Unidas.

El acto comenzará a las 18:00 horas y será inaugurado por la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol. Tras su intervención tomará la palabra Jordi Pardo, director general de la Fundación Pau Casals, que presentará el legado del músico.

Contra las dictaduras

Casals fue violonchelista, director de orquesta, compositor y pedagogo, además de una figura vinculada a la defensa de los Derechos Humanos. Ya en 1917 anunció su decisión de no volver a actuar en Rusia tras el golpe de Estado de Lenin y los bolcheviques y la imposición del sistema comunista. En los años posteriores extendería esa decisión a todos los países bajo un régimen dictatorial. En 1933 rechazó una invitación para actuar en la Alemania nazi. Durante el franquismo vivió en el exilio.

Aunque republicano, como cuenta en sus memorias, llevaba engarzado al arco de su violonchelo un anillo que la reina María Cristina le regaló como muestra de su agradecimiento. Catalanista, estuvo afiliado a la Liga Regionalista, afirmó su españolidad. En una entrevista en ABC en el año 1971 decía:

"Soy catalanista pero jamás he sido separatista. La reina María Cristina fue para mí como una segunda madre. Tocaba el piano con ella y jugaba con Alfonso XIII. Una gran mujer, Isabel de Bélgica. 50 años fuimos amigos. Mi mujer y yo pasábamos temporadas con ella. En plena República, cuando me hicieron hijo adoptivo de Madrid, elogié a la reina y me ovacionó todo el mundo".

Su trayectoria le convirtió en uno de los músicos más influyentes del siglo XX.

El discurso ante Naciones Unidas

Es la primera ocasión en la que el Congreso organiza un acto específico con motivo del Día Internacional de la Paz.

Durante la ceremonia se reproducirán fragmentos del discurso que pronunció Pau Casals ante las Naciones Unidas in 1958. La intervención forma parte del legado público del músico a su defensa de la paz. La parte musical del homenaje correrá a cargo del violonchelista Ettore Pagano y la pianista Yoko Suzuki, que interpretarán varias obras de compositores vinculados a la tradición musical española y europea.

El programa comenzará con el Preludio, Zarabanda y Giga de la Primera Suite de Johann Sebastian Bach. A continuación se interpretará el Intermezzo de la ópera Goyescas, de Enrique Granados. El programa continuará con los movimientos Nana y Jota de la Suite Populaire Espagnole, de Manuel de Falla. La música tendrá como cierre una de las piezas más asociadas a la figura de Pau Casals: El Cant dels Ocells (El Canto de los Pájaros).