Google da por muerto a Billy Joel durante varias horas

No, Billy Joel no está muerto… a pesar de que lo haya dicho Google. En las últimas horas, buscando una actualización sobre el estado de salud del compositor de Piano Man, Uptown Girl o We Didn't Start the Fire —entre otros éxitos—, el buscador de internet más famoso aseguraba que el músico neoyorquino falleció el pasado jueves 17 de septiembre con 77 años. Pero nada más lejos de la realidad.

Durante varias horas, Google informó de que Billy Joel, uno de los artistas y pianistas más conocidos del mundo, cuyo nombre real es William Martin Joel, no había superado sus complicaciones de salud tras ser sometido recientemente a una operación en el cerebro para tratar la hidrocefalia normotensiva que le diagnosticaron en 2025.

La metedura de mata de Google 'anunciando' la muerte de Billy Joel.

Según Google, esta intervención quirírgica derivó en serios problemas de salud, hasta el punto de asegurar que Billy Joel falleció el pasado 17 de septiembre.

Ante la oleada de comentarios en redes sociales y las reacciones surgidas, Claire Mercuri, la publicista de Billy Joel, quiso salir al paso de los rumores para aclarar el asunto. "No está muerto. Acabo de estar enviándome correos con él", escribió Mercuri para tranquilizar de esta manera a los fans, que se llevaron un buen susto al abrir Google.

El propio gigante tecnológico se vio obligado a emitir su propia nota informativa para expresar su explicación a lo ocurrido. "Esto ya no aparece y no se trató de un cambio realizado manualmente por Google. Cuando alguien vandaliza fuentes de información pública, esto puede afectar a la información que aparece en la Búsqueda", indicaron.

Por su parte, Billy Joel aseguró recientemente que la intervención de la hidrocefalia le ha servido para "mejorar el equilibrio y la memoria". "No quiero perder la cabeza. Es difícil distinguir entre lo que se debe a la edad y lo que se debe a una enfermedad. Así que acepté implantarme una válvula de derivación cerebral, me operaron y me la implantaron en el cerebro, y la verdad es que mejoraron las cosas", explicó el artista estadounidense.