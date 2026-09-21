Leire Martínez se sincera sobre La Oreja de Van Gogh y no descarta cantar junto a Amaia Montero

Leire Martínez atraviesa una dulce y prolífica etapa profesional, marcada por el desarrollo de su carrera en solitario y la inminente llegada de nuevos retos. La artista, que continúa inmersa en su extensa gira musical, acaba de confirmar una cita muy especial para sus seguidores: un concierto el próximo 17 de abril en el Palacio Vistalegre de Madrid. En medio de esta intensa actividad, la vocalista también ha decidido embarcarse en un proyecto empresarial relacionado con la moda íntima, una iniciativa que nace de sus propias necesidades cotidianas.

Sobre esta sorprendente faceta lejos de los escenarios, la cantante ha detallado que la idea surge de su experiencia personal. "Al ritmo al que vivimos, muchas veces el tiempo es una herramienta muy útil", ha señalado para defender la importancia de ofrecer prendas que permitan estar lista de forma rápida y sencilla. "Lo puedes hacer tú en diez minutitos, te pasas rapidito y te vas manteniendo", ha asegurado con entusiasmo.

Esta nueva mentalidad está estrechamente vinculada a su lema actual, centrado en la idea de ir por libre. Aunque es consciente de que gran parte del público relaciona esta actitud con su reciente salida de La Oreja de Van Gogh, ha querido matizar que su trayectoria abarca mucho más. "Mi vida es mucho más que lo que fue La Oreja en mi vida, que fue un momento", ha sentenciado. En este sentido, ha confesado sentirse orgullosa de aquellos años, pero ha recordado que su evolución personal y profesional no se ha detenido desde entonces.

Para mantener este frenético ritmo, ha aprendido a valorar el descanso y rodearse de sus seres queridos. "Yo creo que el mejor descanso es eso, es dormir y poder tener esos momentitos para desconectar", ha reflexionado. La familia y sus amistades más cercanas son el pilar que la sostiene, especialmente su marido y su hijo. La flexibilidad de su agenda le permite disfrutar de una conciliación particular: "Lo bueno de no tener que ir a fichar a una oficina todos los días también es eso, que yo luego puedo llevar a mi hijo al colegio cuando quiera".

Inevitablemente, la figura de Amaia Montero y el futuro de su antigua banda siguen siendo temas recurrentes en sus apariciones públicas. Lejos de esquivar la situación, ha garantizado que jamás censurará ninguna cuestión por parte de la prensa. "A mí no me molesta que me preguntéis, no tengo ningún inconveniente y jamás vetaré ninguna pregunta", ha afirmado con contundencia. No obstante, ha expresado cierta incomprensión ante la insistencia sobre un asunto que considera sobradamente explicado, argumentando que por respeto a todas las partes prefiere medir muy bien sus palabras.

A pesar de la natural prudencia que mantiene al hablar de su antiguo grupo, ha sorprendido al mostrar una actitud muy positiva ante la hipótesis de colaborar musicalmente con su predecesora. Al ser preguntada por la posibilidad de grabar un futuro dúo con Amaia, su respuesta ha sido un escueto pero revelador "ojalá", demostrando que no guarda rencores en el ámbito artístico.

Por último, ha querido pronunciarse sobre la actualidad musical, concretamente sobre la próxima residencia de Shakira en la capital de España. "El tenerla aquí es un poco como Las Vegas, y me gusta el concepto", ha valorado la intérprete. Para ella, la prolongada estancia de la estrella colombiana será un enorme atractivo turístico y cultural, además de reafirmar a la autora de éxitos internacionales como "un referente para muchísimas mujeres".