Amaia Montero se queda atascada en una plataforma durante su concierto en Madrid

Amaia Montero ha protagonizado un nuevo momento inesperado durante uno de sus conciertos en Madrid. La cantante estaba interpretando 20 de enero cuando una de las plataformas que debía elevarla hasta el escenario se quedó atascada, de modo que durante unos instantes únicamente se podía ver su cabeza sobre el escenario.

La vocalista continuó cantando mientras el equipo trataba de solucionar el problema técnico. El incidente se produjo precisamente durante uno de los temas más conocidos de La Oreja de Van Gogh, pero finalmente, el mecanismo volvió a funcionar durante el estribillo y la cantante pudo completar la subida hasta el escenario para continuar el tema junto al público.

"Yo seguía cantando"

Una vez terminada la canción, Montero hizo referencia al incidente ante sus seguidores y bromeó sobre lo ocurrido. La cantante explicó que durante esos instantes no sabía si el mecanismo volvería a funcionar a tiempo. "Decía: '¿Les veré? ¿Solucionarán esto?', porque yo seguía cantando y ha sido maravilloso porque en el estribillo, pum, os veo", relató la artista sobre el momento en el que finalmente consiguió llegar al escenario.

La plataforma de Amaia Montero se ha quedado atascada y ha cantado toda la canción como si fuese un topo pic.twitter.com/2jyhjktNGC — ‏️ٓ‏️ (@CocoExiliado) September 23, 2026

La actuación de Amaia Montero en Madrid ha dejado además otro episodio que ha llamado la atención de sus seguidores. Durante su primer concierto, celebrado el pasado martes, la cantante interpretó El último vals, el único tema que el grupo incluye de la etapa de Leire Martínez.

En esta ocasión, Amaia introdujo una modificación en la letra de la canción durante su interpretación. El cambio ha sido interpretado por algunos seguidores como una posible alusión a la etapa de Leire al frente de La Oreja de Van Gogh.

La canción pertenece precisamente al periodo en el que Leire Martínez era la vocalista del grupo y forma parte de una etapa diferente a la actual vuelta de Amaia Montero como cantante de La Oreja de Van Gogh.