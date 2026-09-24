El doble rasero en Metallica y la gran cuenta pendiente de James Hetfield

Daniel Palacios se fija esta semana en esos líderes de grandes bandas que, tarde o temprano, han acabado probando suerte por su cuenta. Y hay uno que todavía tiene esa cuenta pendiente: James Hetfield.

El cantante y guitarrista de Metallica siempre ha sido bastante poco amigo de los proyectos paralelos de sus compañeros. Su postura fue especialmente dura con Jason Newsted y acabó contribuyendo al conflicto que terminó con la salida del bajista. Pero lo curioso es que, mientras Hetfield defendía a ultranza a Metallica, su propia música llevaba años enseñando que tenía bastantes más inquietudes fuera del thrash.

Ahí está el Black Album, con Nothing Else Matters como gran revelación de un Hetfield mucho más íntimo, o The God That Failed, donde empieza a sacar fuera asuntos personales como la muerte de su madre. Y luego llegaron Load y Reload, dos discos que muchos fans recibieron a pedradas pero que permitieron escuchar a un Hetfield mucho más cómodo con el blues, el country y los sonidos americanos. Bleeding Me o Mama Said son buenos ejemplos.

Hasta su imagen cambió: sombrero de cowboy, guitarras con B-Bender... Y en Garage Inc. volvió a dejar claro que detrás del líder de Metallica hay un músico con una enorme pasión por la música americana.

Pero quizá la prueba definitiva está en algo bastante más desconocido: en 2003 grabó con Bob Rock una versión de Waylon Jennings en la que tocó él mismo todos los instrumentos. Es decir, que capacidad para hacer un disco en solitario no le falta precisamente.

La pregunta entonces es bastante sencilla: ¿a qué espera James Hetfield? Kirk Hammett ya se ha quitado esa espina. Quizá va siendo hora de que Hetfield haga lo mismo.