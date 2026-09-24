El piano con el que Freddie Mercury compuso un clásico de Queen y una mítica guitarra de Oasis, a subasta en Londres

El piano con el que Freddie Mercury compuso Crazy Little Thing Called Love y la guitarra que Noel Gallagher utilizó en el MTV Unplugged de Oasis de 1996 serán dos de las piezas principales de una próxima subasta en Londres.

La puja, organizada por Propstore, se celebrará por internet los días 1 y 2 de octubre y reunirá más de 800 lotes, con una valoración conjunta de unos 3 millones de libras —casi tres millones y medio de libras—. El ahijado del cantante, Freddie Mack, estuvo presente en la presentación de los objetos en un hotel de Londres.

El instrumento es un Yamaha C3 procedente de la colección del productor de Queen Reinhold Mack. Mercury lo utilizó para componer Crazy Little Thing Called Love en los estudios Musicland de Múnich. El piano tiene un precio estimado de entre 200.000 y 400.000 libras —entre 233.000 y 465.000 euros—. También saldrá a subasta el micrófono utilizado junto al instrumento, cuya valoración alcanza las 80.000 libras —por encima de los 90.000 euros—.

Entre las piezas relacionadas con Mercury figuran además letras manuscritas de My Love Is Dangerous y Let's Turn It On. La primera tiene una valoración de hasta 6.000 libras —cerca de 7.000 euros— y la segunda de hasta 3.000 —unos 3.500 euros—.

La guitarra de Noel Gallagher

La subasta reunirá también numerosos objetos vinculados a Oasis. Entre ellos se encuentra una Takamine FP460SC firmada por Noel Gallagher, una de las dos guitarras que utilizó durante el MTV Unplugged celebrado en el Royal Festival Hall de Londres en 1996. La pieza está valorada entre 75.000 y 150.000 libras —entre 87.000 y 174.000 euros—.

Una chica posa con una guitarra Noel Gallagher durante una vista previa antes de una subasta de recuerdos musicales de Propstore en Londres.

El consultor musical Richard Moores explicó a EFE que el instrumento tiene especial relevancia por las circunstancias de aquella actuación. Minutos antes de que Oasis saliera al escenario, Liam Gallagher comunicó que no quería actuar y Noel terminó realizando el concierto solo con su guitarra.

"Aquel concierto es muy icónico para los seguidores de Oasis porque, unos minutos antes de que la banda saliera al escenario, Liam Gallagher dijo que no quería hacerlo, así que Noel tuvo que actuar solo, con esa guitarra. Es muy especial", señaló Moores. La colección incluye además baterías utilizadas en el estadio de Wembley.

Objetos de Michael Jackson y los Beatles

Entre los lotes destacados también figura una chaqueta militar negra y dorada de Michael Jackson, que el cantante llevó en distintas apariciones públicas entre 1994 y 1996. Su precio máximo estimado alcanza las 360.000 libras —cerca de 419.000 euros—.

La subasta incorpora asimismo unas gafas graduadas tintadas que pertenecieron a John Lennon, con una valoración máxima de 200.000 libras —por encima de los 232.000 euros—.

Otro de los objetos relacionados con los Beatles es un menú de primera clase de Pan Am firmado por los cuatro integrantes del grupo durante su primer vuelo a Estados Unidos, en 1964. La pieza tiene una estimación de unas 80.000 libras. En conjunto, Propstore ha reunido más de 800 lotes para esta subasta, que se desarrollará en directo por internet durante dos jornadas.