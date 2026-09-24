Jazz en Red pone en marcha un nuevo circuito nacional de conciertos

El jazz cuenta en España con una comunidad de seguidores y creadores cada vez más amplia, y ahora dispone de una nueva iniciativa destinada a conectar buena parte de ese tejido musical. Se trata de Jazz en Red, un proyecto con la vocación de vertebrar este estilo en el conjunto del territorio nacional y poner en marcha un circuito estable de conciertos.

La iniciativa está impulsada por la Asociación de Músicos y Autores (AMA), en colaboración con diversas asociaciones regionales de jazz y con el apoyo de la SGAE, la Sociedad de Artistas Intérpretes o Ejecutantes de España (AIE) y la Fundación SGAE.

La presentación oficial de Jazz en Red tuvo lugar el martes 22 de septiembre en el Palacio de Longoria de Madrid, sede de la SGAE. El proyecto parte de una idea sencilla: facilitar que los músicos puedan llevar sus propuestas a otras comunidades autónomas y que el público tenga un acceso habitual a conciertos de jazz en directo.

Un circuito para conectar territorios

El Circuito Jazz en Red nace con el objetivo de dar visibilidad a la obra de autores españoles de jazz, interpretada por músicos especializados en este género y en sus diferentes fusiones. Para ello, se articula una red de espacios capaces de acoger una programación estable de conciertos de pequeño y mediano formato.

La propuesta está abierta tanto a artistas emergentes como a músicos consolidados residentes en España. De esta manera, se busca generar oportunidades de actuación en diferentes territorios, facilitar el intercambio entre comunidades y contribuir a la consolidación de las carreras profesionales de los artistas.

Las asociaciones de músicos de distintas comunidades autónomas se han unido para diseñar una oferta de conciertos que recorra el país. Madrid, Sevilla, Bilbao, Valladolid, Vigo, Palma de Mallorca, Tarragona, Tenerife y Almería forman parte de esta primera programación, a la que se incorporarán nuevas citas próximamente.

Diez conciertos en la primera edición

La primera edición de Jazz en Red se desarrollará entre octubre y diciembre de 2026 y contará inicialmente con diez conciertos:

2 de octubre : Ainara Ortega y Juan Sebastián Vázquez, en Clasijazz (Almería).

4 de octubre : Joshua Edelman, en Café Central Ateneo (Madrid).

11 de octubre : Dead Robot Trio, en Café Teatro Rayuela (Tenerife).

25 de octubre : Elementary Building Blocks, en Capsa de Música (Tarragona).

31 de octubre : K12 Trio, en Cultujazz-Sedajazz (Valencia).

26 de noviembre : Woman in Jazz Tribute, en The Jazz Lounge (Palma de Mallorca).

26 de noviembre : Oscar A. Rifbjerg Trio, en Vitruvia Café (Vigo).

8 de diciembre : Xan Campos, en el Teatro Calderón (Valladolid).

11 de diciembre : Martina Sabariego Quartet, en Sala Assejazz (Sevilla).

12 de diciembre: Edu Cabello Quartet, en Jazz On Aretoa (Bilbao).

Esta primera edición constituye el punto de partida de un proyecto que aspira a ampliar progresivamente el número de actuaciones y territorios participantes.

Música en directo y creación propia

Jazz en Red pone el foco especialmente en las propuestas originales vinculadas al jazz y sus fusiones contemporáneas, con una apuesta por la autoría y la creación propias.

El presidente de AMA, Pedro Ojesto, entrevistado en el programa Kilómetro Cero de esRadio, afirma que "acabamos de dar el pistoletazo de salida y estoy muy contento de haber conseguido tener ya una programación este primer año con diez conciertos en diez asociaciones diferentes y ojalá sean más el año que viene". Ojesto recuerda que "los clubes de jazz, los espacios de las asociaciones que cuentan con su propio escenario o los centros culturales son ciertamente el día a día de los músicos, porque sólo de los grandes festivales ya consolidados no podría subsistir todo el gremio". Por este motivo, subraya que "con este circuito lo que pretendemos es que haya unos cachés dignos, con viajes y manutención pagados y contratos en regla, todo perfecto para que un grupo de Barcelona pueda tocar en Galicia sin problemas, simplemente porque la asociación gallega es quien lo contrata y, de la misma forma, un grupo de Sevilla pueda actuar en Mallorca o también acogen a un conjunto de Canarias y viceversa, esa es la idea".

El presidente de AMA también confirma que buscan "mejorar la capacidad de programación de los locales, ya que tienen una capacidad limitada y muchos solamente pueden contratar gente de su provincia porque no pueden pagar los viajes de artistas de fuera. Por esta razón, el proyecto va a conseguir que haya más movimiento y también más afición al contar con una mayor y más variada oferta".

Los artistas seleccionados en Jazz en Red contarán con la promoción de sus composiciones, la posibilidad de tocar en otras regiones y acceder al intercambio artístico entre músicos. El propósito es que la movilidad no sea únicamente geográfica, sino también una vía para compartir experiencias, repertorios y formas de entender el jazz.

El proyecto reivindica, además, el valor de los espacios de música en vivo. En un contexto en el que los conciertos también han encontrado nuevas vías de difusión a través del streaming, las plataformas digitales y los formatos audiovisuales, Jazz en Red subraya el papel de la experiencia presencial.

Teatros, auditorios, salas, clubes, ateneos y otros espacios culturales permiten establecer una relación directa entre artistas y espectadores, una conexión especialmente significativa en géneros como el jazz.

Talento emergente y profesionalización

Entre los objetivos de Jazz en Red se encuentra también el apoyo al talento musical que desarrolla su actividad en España. La iniciativa pretende facilitar la incorporación de artistas emergentes a circuitos profesionales, al tiempo que ofrece nuevos espacios de actuación a músicos con trayectorias consolidadas.

El proyecto contempla asimismo una atención específica a la participación de mujeres músicas y al reconocimiento del talento nacional.

La profesionalización constituye otro de sus ejes. Las asociaciones integrantes también trabajan para mejorar las condiciones laborales de los músicos profesionales y para impulsar acciones de promoción y visibilización. Todo ello en el marco del desarrollo del Estatuto del Artista.

Una futura entidad específica para Jazz en Red

Durante esta primera etapa, AMA asume el impulso y la coordinación del proyecto, con la colaboración de las distintas asociaciones de jazz y el respaldo de SGAE, AIE y Fundación SGAE.

La intención, sin embargo, es que Jazz en Red pueda dotarse en el futuro de una entidad propia en la que estén representadas las asociaciones de jazz de todo el país. El objetivo es que esa estructura permita consolidar el circuito y ampliar progresivamente su programación.

Los principios que vertebran el proyecto son la transparencia, la cooperación, la participación, la creación y la profesionalidad.

Una red para hacer crecer el jazz

Más allá de la programación de conciertos, Jazz en Red aspira a crear una colaboración estable entre asociaciones y entidades del sector. Sus objetivos incluyen promover la itinerancia de músicos entre comunidades autónomas, favorecer el intercambio cultural entre territorios, dinamizar el tejido de salas de música en vivo y generar nuevos públicos para el jazz.

Con esta primera edición, el proyecto pone en marcha una estructura que conecta a artistas, asociaciones, salas y espectadores de diferentes puntos de España. Una apuesta clara por la música en directo como espacio de encuentro y por el jazz como una creación artística viva, diversa y capaz de recorrer todo el territorio español.