El lanzamiento del disco de U2 desata la incógnita: ¿a qué Rosalía alude en su nueva canción?

U2 publicará el próximo 13 de noviembre Carnaval de luz, su primer álbum en nueve años, y uno de sus temas ha despertado una incógnita que ni siquiera Universal Music puede resolver: ¿a qué Rosalía se refiere la banda en The Mirror Maker (Rosalía)?

La canción es una de las composiciones incluidas en el nuevo disco de la banda de Dublín. Sin embargo, Rosalía no participa en el álbum, después de que se difundiera erróneamente que la cantante española colaboraba en el trabajo.

El título The Mirror Maker (Rosalía) es el elemento que ha llevado a relacionar la canción con la artista española. Algunos medios han interpretado la mención como un posible homenaje a la autora de La perla, mientras que otros han apuntado a que U2 podría haberse inspirado en su música.

La propia discográfica Universal Music tampoco tiene claro el significado de la referencia. Las personas que han podido escuchar el tema no han podido determinar a quién se refiere Bono cuando menciona a Rosalía en el estribillo, según ha señalado a EFE una de ellas.

La incógnita podría mantenerse hasta el lanzamiento del álbum. Entre las posibilidades está que U2 se refiera a la cantante española, pero también que el nombre corresponda a Santa Rosalía de Palermo, una figura religiosa de origen italiano.

Un disco con varias referencias al español

La presencia de una referencia a Rosalía encajaría con el carácter hispano de algunas de las canciones y elementos del nuevo álbum. El propio título del disco, Carnaval de luz, está en español. También lo está Silencio, uno de los temas que U2 presentó recientemente.

Además, el primer adelanto del álbum, Street of Dreams, publicado el pasado julio, incluye español en su estribillo: «La calle, la calle del sueño», cantan Bono y el resto de la banda.

El grupo grabó en mayo el videoclip de esta canción en Ciudad de México, en las inmediaciones de la Plaza de Santo Domingo. Los integrantes de U2 aparecen sobre el techo de un autobús escolar decorado con un grafiti realizado por el artista mexicano Chavis Mármol. En la parte frontal del vehículo podía leerse La calle de los sueños, traducción al español del título de la canción.

Una colaboración con Dolly Parton

El nuevo trabajo de U2 también incluirá una colaboración con Dolly Parton. La artista estadounidense participa junto a Bono en Torn, una canción que Island Records presenta como «la última grabación vocal» de Parton.

Es la única colaboración con una cantante anunciada por la discográfica para este álbum. Parton falleció en agosto pasado.

Carnaval de luz llegará después de que U2 haya cumplido medio siglo desde los comienzos de la banda. En 1976, su batería, Larry Mullen Jr., colocó en el tablón de anuncios de su escuela de Dublín una nota en la que buscaba músicos para formar un grupo.

El disco estará disponible en distintos formatos, entre ellos ediciones limitadas de lujo en vinilo y CD, diferentes versiones de vinilo de colores, CD y vinilo estándar y descarga digital.