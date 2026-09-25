El vinilo resucita: Madrid reúne este fin de semana a los cazadores de discos

Madrid vuelve a convertirse en punto de encuentro para coleccionistas, melómanos y aficionados a la música en general con la celebración de la 29ª Feria Internacional del Disco de Madrid en el Pabellón de Convenciones del Recinto Ferial de la Casa de Campo. Abrirá sus puertas el sábado 26 de septiembre, de 10:00 a 21:00 horas, y el domingo 27, de 10:00 a 19:30 horas.

Van a participar algunas de las mejores tiendas y comerciantes nacionales e internacionales, venidos tanto de todos los rincones de España como de países como Estados Unidos, Alemania, Países Bajos e Inglaterra. Además de las ofertas exclusivas en discos y merchandising que brindarán los alrededor de 40 expositores especializados, la feria va a contar con sesiones de DJ, actuaciones de música en vivo, presentaciones de libros y, por supuesto, con bar.

Se trata de una cita en la que convergen diferentes generaciones de amantes de la música y en la que queda patente que los discos físicos están viendo revitalizado su atractivo como objeto personal, como recuerdo y como pieza de colección.

La entrada, con un precio de 5 euros, cuenta con descuentos para quienes opten por el abono de dos días, disponibles a través de la web oficial del evento. Los menores de 12 años tienen entrada gratuita.

Discos llegados de todo el mundo y más

Los visitantes podrán encontrar desde primeras ediciones estadounidenses de discos de grandes bandas de distintas épocas y estilos hasta rarezas, reediciones, singles, cassettes y CD, junto con ofertas exclusivas en discos y merchandising.

La programación se completará con sesiones de DJ y actuaciones de música en directo. El sábado están previstas las actuaciones de Natal Pride y Whitehole, mientras que el domingo será el turno del Tributo a Elvis Presley y Trago Mortal. Todo ello con el imprescindible servicio de bar.

Entre las actividades paralelas destaca también la presentación, el sábado a las 19:30 horas, del libro de Edi Clavo, vinculado a la historia de Gabinete Caligari.

El regreso del disco como objeto cultural

La celebración de esta nueva edición coincide con un momento de recuperación del interés por los formatos físicos. Aunque la música digital continúa siendo una parte fundamental de los hábitos de consumo, las cifras recientes de la industria muestran que el disco vuelve a ocupar un espacio relevante en el mercado.

Según afirma la organización de la feria, en España las ventas de música física aumentaron un 31,6 % durante 2025. El vinilo alcanzó por primera vez los 2,18 millones de unidades vendidas, concentrando alrededor del 70 % del mercado físico.

La evolución se repite en otros mercados europeos. En Italia, durante el primer semestre de 2026, las ventas de vinilo crecieron un 18,5 %, mientras que el CD registró un incremento del 1,29 %. En Alemania, el mercado físico avanzó un 5,3 %, con un crecimiento del 9,8 % del vinilo y una evolución positiva también para el CD.

En Estados Unidos se ha producido, además, un repunte significativo de las ventas de CD. Durante el primer semestre de 2026 aumentaron un 16 %, hasta alcanzar los 16,3 millones de unidades, mientras que el vinilo creció un 2,4 %. En conjunto, las ventas de CD, vinilos y cassettes aumentaron un 7,8 %.

Más allá de las cifras, esta evolución apunta a una transformación en la manera de entender la música grabada. El disco no funciona únicamente como soporte para escuchar canciones, sino también como objeto cultural, recuerdo y pieza de colección. Primeras ediciones, prensajes, portadas, ediciones especiales y grabaciones difíciles de encontrar forman parte de un mercado en el que la búsqueda y el descubrimiento tienen un papel fundamental.

"Estos datos dibujan un escenario en el que comprar música vuelve a significar algo más que escucharla. El disco físico recupera su dimensión de objeto, de recuerdo y de pieza de colección", explica Pere Terrassa, director de la Feria Internacional del Disco, durante la entrevista mantenida en el programa Kilómetro Cero de esRadio. Terrassa destaca también el carácter intergeneracional de este fenómeno: "Desde quien busca aquel álbum que escuchó hace décadas hasta quienes descubren ahora el atractivo de comprar, conservar y disfrutar de la música en un soporte físico".

Un punto de encuentro para varias generaciones

La Feria Internacional del Disco se plantea así como un espacio en el que conviven diferentes generaciones de aficionados. Para algunos visitantes, la cita será una oportunidad para localizar aquel disco descatalogado que llevan años buscando; para otros, una puerta de entrada al mundo del coleccionismo musical y a unos formatos que han recuperado presencia entre las nuevas generaciones.

La combinación de expositores internacionales, actuaciones, sesiones de DJ, libros, merchandising y discos de diferentes épocas convierte la feria en algo más que un espacio comercial: es también un lugar de encuentro para quienes entienden la música como parte de su memoria personal y de su cultura.

En plena era del acceso inmediato a millones de canciones, el interés por buscar, comparar, tocar, conservar y coleccionar música demuestra que el formato físico mantiene un espacio propio. El vinilo lidera este regreso, pero comparte protagonismo con CD, cassettes y otros soportes que vuelven a despertar el interés de aficionados y coleccionistas.

La 29ª Feria Internacional del Disco de Madrid celebrará esta revitalización del formato físico los días 26 y 27 de septiembre, en el Pabellón de Convenciones del Recinto Ferial de la Casa de Campo, con dos jornadas dedicadas a la música grabada, el coleccionismo y la cultura musical.