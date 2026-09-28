Quien fuera componente de uno de los mejores grupos del rock andaluz, Eduardo Rodríguez Rodway ha fallecido a los ochenta y un años en el Hospital de Puerto Real (Cádiz). Con la banda Triana alcanzó sus mayores éxitos. Guitarrista y compositor sevillano, destacó con aquella formación rockera andaluza que fusionó el flamenco y el rock progresivo.

Era el superviviente de dicho grupo, del que formaron parte los también ya fallecidos Jesús de la Rosa, en 1983, y Juan José Palacios, alias Tele, en 2002.

El ahora desaparecido formó parte de aquel popular grupo, Los Payos, con el que logró un éxito veraniego que aún se recuerda: la rumba aflamencada María Isabel. Una de sus preocupaciones consistía en mantener una lucha constante por el legado de Triana para que no se aprovecharan los listillos de siempre. De la obra de Triana se beneficiaron artistas de la talla de Kiko Veneno y otros.

Respecto a Triana, se fundó en 1974 gracias al impulso de Eduardo Rodríguez, alias Rodway; lograron espectaculares éxitos con los álbumes Hijos del agobio y Sombra y luz.

Tras la trágica desaparición de Jesús de la Rosa y la disolución de la banda, Eduardo grabó un par de discos en solitario, retirándose del mundo del espectáculo en 1987.

En sus últimos años residía en Los Caños de Meca, en la provincia gaditana.