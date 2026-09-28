Muere Peón Kurtz, fundador de Def Con Dos, a los 55 años

José Costas Peón, fundador de Def con Dos, conocido como Peón Kurtz y hermano de Miguel Costas Peón, artífice de Siniestro Total, y de Rosa Costas Peón, miembro de Aerolíneas Federales, falleció a los 55 años la noche del pasado viernes en Vigo.

Su hermano Miguel, también músico, compartió en sus redes sociales un comunicado del periodista y escritor Renato Landeira, próximo a la familia, en el que informaba de la muerte de José Costas a las 23:30 horas del pasado 25 de septiembre.

"Peón Kurtz amó profundamente la música, el cine y los cómics, casi tanto como a su madre, a su hijo y a sus hermanos", escribió. Además, en un vídeo que ha publicado en redes sociales, cuenta que Peón falleció de un ataque al corazón.

Por su parte, Def con Dos, banda en la que estuvo hasta 2016, ha lamentado a través de las redes sociales la muerte del músico. "No hay palabras", lamentan. "Descansa en paz", desean.