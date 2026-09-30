El Festival Música Antigua de Aranjuez dedica su XXXIII edición a los grandes del Barroco

Aranjuez vuelve a convertirse este otoño en punto de encuentro para los amantes de la música histórica. Del 2 de octubre al 8 de noviembre, el Festival Música Antigua Aranjuez celebra su trigésimo tercera edición con una programación, este año especialmente dedicada a los grandes del Barroco, que reúne a destacados intérpretes y formaciones nacionales e internacionales. Un evento veterano que vuelve a combinar con elegancia la música, la historia, el patrimonio y la naturaleza.

Durante seis semanas, los conciertos recorrerán algunos de los escenarios más emblemáticos del Real Sitio: el Palacio Real de Aranjuez, tanto en su Capilla como en el Jardín de la Isla; el Teatro Real Carlos III; la Bodega de Carlos III del Real Cortijo de San Isidro y el Antiguo Cuartel de Pavía, sede de la Universidad Rey Juan Carlos.

Efemérides importantes marcan la programación

El festival conmemora el 300 aniversario del nacimiento de Charles Burney, viajero, musicólogo y compositor inglés cuya relación con España constituye uno de los ejes de la programación, y recuerda también el bicentenario de la muerte de Juan Crisóstomo de Arriaga, uno de los grandes compositores españoles del siglo XIX.

A estas celebraciones se suma un homenaje al gran repertorio barroco, con obras de J. S. Bach, Vivaldi, Boccherini, Haendel, Corelli, Lully, Couperin, Matteis, Biber, Marais y Hasse, entre otros.

La inauguración dedicada a Farinelli

El festival arrancará el 2 de octubre, a las 19:00 horas, con la presentación del libro El Expediente de Calatrava, dedicado al célebre castrato Carlo Broschi Farinelli, uno de los cantantes más aclamados de la Europa del siglo XVIII.

El encuentro, organizado en colaboración con Aranjuez Crea Cultura, contará con la participación de José María Domínguez, de la Universidad Complutense de Madrid, y del periodista Juan Ángel Vela del Campo. Ambos protagonizarán una conversación destinada a profundizar en la verdadera dimensión histórica de Farinelli y en su papel en la vida musical y cultural de la corte española.

El acto servirá como punto de partida de una edición que vuelve a reivindicar la estrecha relación histórica entre Aranjuez, la corte y la música.

Bach, Vivaldi, Burney y Arriaga, protagonistas

La programación propone un recorrido por diferentes territorios de la música antigua, con especial presencia del repertorio barroco y una combinación de interpretación histórica, investigación musicológica y recuperación de repertorios.

La violinista Lina Tur Bonet abrirá el apartado de conciertos el 4 de octubre con Johann Sebastian Bach. El violín infinito: del laberinto a la Ascensión, en la Capilla del Palacio Real.

El 11 de octubre, la violista de gamba Sara Ruiz y La Bellemont protagonizarán Le jeu parlant, dedicado a las suites de François Couperin, en una jornada que comenzará con un paseo por el Jardín de la Isla antes del concierto.

La Orquesta Barroca de Sevilla llegará el 17 de octubre con Concerti da Camera de Antonio Vivaldi, mientras que Fahmi Alqhai & Accademia del Piacere, acompañados por la Escolanía de la Escuela Municipal de Música Joaquín Rodrigo de Aranjuez, ofrecerán el 18 de octubre In Dulci Jubilo, un programa centrado en corales y contrapuntos de Johann Sebastian Bach.

El homenaje a Charles Burney llegará el 24 de octubre con la soprano Mariví Blasco y Speculum, que presentarán Azul de Prusia, los viajes de Charles Burney, coincidiendo con el tercer centenario del nacimiento del viajero y musicólogo inglés.

El bicentenario de Juan Crisóstomo de Arriaga tendrá también un espacio destacado. La Ritirata, dirigida por Josetxu Obregón, propondrá el 1 de noviembre un programa que establece un diálogo entre Arriaga y Boccherini a través del violonchelo.

El cierre, el 8 de noviembre, correrá a cargo del contratenor Manuel Ruiz junto a Íliber Ensemble, con un programa dedicado a Haendel, Vivaldi y J. A. Hasse.

Richard Egarr debuta al frente de Hippocampus

Una de las grandes citas internacionales de esta edición será la presencia del director británico Richard Egarr, que asumirá a partir de octubre la dirección musical de Hippocampus, formación española fundada y dirigida hasta ahora por el clavecinista Alberto Martínez Molina.

El concierto del festival, previsto para el 31 de octubre, supondrá el debut de Egarr al frente de la agrupación. El programa, titulado Grand concertos in seven parts, estará dedicado a los Concerti Grossi de Arcangelo Corelli y Georg Friedrich Haendel.

Egarr fue director de la Academy of Ancient Music de Londres entre 2006 y 2021, una de las instituciones de referencia de la interpretación histórica europea. Su incorporación a Hippocampus representa una de las principales novedades de esta edición.

Jóvenes intérpretes y nuevas propuestas

El Festival Música Antigua Aranjuez mantiene también su apuesta por la renovación del público y por la promoción de nuevos talentos a través de su colaboración con FestClásica.

En esta edición participará KamBrass Quintet, ganador del Premio FestClásica Ensemble Emergente 2026. El quinteto de viento presentará Transfoliación: Metamorfosis de la folía, una propuesta que conecta diferentes épocas y lenguajes musicales, desde Juan del Encina hasta Jan Bach, pasando por Lully y Manuel de Falla.

También estará presente el proyecto de Manuel Ruiz e Íliber Ensemble, ganador del Premio Sello FestClásica 2026.

Música y patrimonio, más allá del escenario

Uno de los rasgos distintivos del festival es que la experiencia no termina con los conciertos. La programación incorpora encuentros con los artistas antes de algunas actuaciones, además de paseos y visitas guiadas que permiten descubrir el patrimonio histórico de Aranjuez desde una perspectiva diferente.

Entre las propuestas figuran un paseo por el Jardín de la Isla, una visita singular al Palacio de Felipe II, habitualmente cerrado al público, y una experiencia en la Bodega de Carlos III del Real Cortijo de San Isidro.

De esta manera, el festival vuelve a convertir el patrimonio arquitectónico y natural del Real Sitio en parte esencial de su propuesta. La música antigua encuentra así un escenario estrechamente vinculado a la historia de la corte española y permite al público acercarse a Aranjuez desde la música, pero también desde la historia, la arquitectura y la naturaleza.

Durante más de un mes, el Real Sitio volverá a ser escenario de una programación que combina grandes nombres de la interpretación histórica, recuperación musical y divulgación. Una cita que, después de 33 ediciones, mantiene su vocación de unir cultura y patrimonio y de acercar la música antigua a nuevos públicos.

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