El giro surrealista del terrorista que quiso demandar a Disney por enseñar su casa en el documental de Taylor Swift

La Justicia austriaca ha dado la razón a Disney frente al hombre condenado por planear un atentado contra un concierto de Taylor Swift en Viena. Beran A., de 21 años, había demandado a la compñía por mostrar durante unos segundos en un documental sobre la cantante la calle en la que se encuentra la casa de sus padres, alegando que la difusión de esas imágenes vulneraba su derecho a la privacidad.

El Tribunal Regional de Viena ha desestimado la demanda en primera instancia y ha rechazado que Disney deba indemnizar al condenado. La jueza considera relevante, entre otras cuestiones, que el joven lleva dos años sin vivir en esa vivienda y que tampoco tiene previsto regresar a ella en los próximos años, ya que permanece en prisión preventiva.

La demanda se dirigía contra la serie documental de Disney+ dedicada a la gira Eras Tour. En una de sus secuencias aparecía durante unos segundos la calle del domicilio familiar, incluida la placa con el nombre de la vía. Para la abogada de Beran A., Ulrike Zeller, la difusión de esas imágenes había puesto en riesgo tanto a su cliente como a sus padres al permitir que la ubicación de la vivienda llegara a millones de espectadores.

Disney defendió una tesis muy distinta: el joven había pasado a formar parte del dominio público como consecuencia de sus propios actos delictivos. La jueza ha respaldado este argumento y ha añadido que el documental ni siquiera menciona su nombre, por lo que no puede ser identificado únicamente a partir de esas imágenes.

La sentencia también recuerda que la dirección de una vivienda no pertenece, por sí misma, a la esfera más íntima de una persona. Además, los padres del condenado ya habían recibido una indemnización de 3.000 euros cada uno y Disney retiró la secuencia el pasado 12 de mayo, unos seis meses después del estreno de la producción.

Beran A. fue detenido el 7 de agosto de 2024 después de que las autoridades austriacas descubrieran sus planes para atentar contra uno de los conciertos de Taylor Swift en el estadio Ernst-Happel de Viena. Los tres conciertos previstos fueron cancelados por motivos de seguridad, después de que se hubieran vendido cerca de 200.000 entradas.

El joven fue condenado el pasado mayo a 15 años de prisión por su vinculación con Estado Islámico y por su intención de cometer el atentado, aunque la sentencia todavía no es firme. Ahora su abogada ha anunciado que recurrirá el fallo contra Disney. Si la decisión se confirma en segunda instancia, será el propio demandante quien tenga que asumir todos los costes del proceso.