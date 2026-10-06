El documental prohibido que retrató la posguerra con un 'Cocidito madrileño'

Basilio Martín Patino realizó en 1971 uno de esos documentales que demuestran que para contar la historia de un país a veces basta con juntar unas cuantas imágenes y las canciones que ese país escuchaba. Canciones para después de una guerra recurría a recortes de películas, imágenes de archivo y una selección de temas musicales que habían sonado en España desde 1939. El resultado estaba muy lejos de ser un ejercicio de nostalgia.

La operación de Patino era mucho más sencilla y, al mismo tiempo, mucho más demoledora: mientras veíamos imágenes de españoles pasando hambre, podía escucharse, por ejemplo, Cocidito madrileño. La música popular, asociada a recuerdos aparentemente amables, adquiría así un significado completamente distinto cuando se colocaba junto a las imágenes de la miseria y las dificultades de la posguerra.

Quien conociera el cine de Martín Patino sabía perfectamente que aquello no pretendía ser una postal costumbrista de la España de los años cuarenta y cincuenta. Bajo las canciones, las películas y los recuerdos populares había una evidente intención de crítica social. El director utilizaba precisamente aquello que formaba parte de la memoria sentimental de varias generaciones para construir un retrato bastante menos complaciente de la España de la posguerra.

La película fue realizada en 1971, pero la censura franquista impidió que pudiera estrenarse con normalidad. Su llegada a los espectadores se produjo finalmente en 1976, ya muerto Franco, después de permanecer durante años atrapada por la censura. El episodio dice mucho de la capacidad que tenía aquel documental para incomodar incluso recurriendo a canciones que, en principio, podían parecer completamente inocentes.

Y es que aquellas canciones formaban parte de la vida cotidiana de los españoles. Las interpretaban algunas de las voces más populares de la época, como Imperio Argentina, Estrellita Castro, Miguel de Molina o Concha Piquer. Eran canciones que se escuchaban en la radio y que inmediatamente pasaban a la calle: las cantaban las modistas en los talleres, los obreros, las familias y gente de toda condición.

Ahí estaba precisamente la inteligencia de Martín Patino. No necesitaba convertir el documental en un discurso político convencional. Le bastaba con enfrentar unas imágenes con otras y dejar que el espectador descubriera la contradicción. La canción alegre podía seguir siendo alegre, pero junto a determinadas imágenes dejaba de serlo. El recuerdo sentimental se convertía en memoria histórica.

Pero hay además algo especialmente interesante en la forma en que Patino construyó la película: no necesitó recurrir a grandes discursos ni a imágenes excepcionalmente dramáticas para mostrar las consecuencias de la posguerra. Muchas veces le bastaba con colocar una canción popular en el lugar adecuado. La propaganda, los fragmentos de películas, las canciones de éxito y las imágenes de una España pobre y castigada terminaban chocando entre sí. De ese contraste nacía buena parte de la ironía del documental. Lo que aparentemente era entretenimiento se convertía en testimonio y lo que podía parecer una canción inocente adquiría, junto a aquellas imágenes, una lectura completamente distinta.

También por eso Canciones para después de una guerra funciona como un documento sobre la memoria sentimental de quienes vivieron aquellos años. No se limita a recordar qué ocurrió, sino que intenta reconstruir cómo sonaba aquella España, qué películas veía, qué canciones cantaba y qué imágenes consumía mientras intentaba recuperar una cierta normalidad después de la guerra. Patino entendió que la memoria colectiva no está formada únicamente por acontecimientos históricos, sino también por melodías, voces y pequeños recuerdos cotidianos. Y precisamente ahí, en esa mezcla de alegría popular y realidad social, encontró una de las formas más eficaces de retratar la contradicción de toda una época.

Cincuenta años después, Canciones para después de una guerra conserva buena parte de esa fuerza porque entiende algo que a menudo se olvida cuando se habla del pasado: la historia también se escucha. No sólo está en los discursos, en los periódicos o en las fotografías. Está en las canciones que una generación aprendió de memoria y que, muchos años después, pueden devolverla de golpe a un tiempo que parecía desaparecido.