Las canciones de La Oreja de Van Gogh llegarán a la gran pantalla en un musical romántico

Las canciones de La Oreja de Van Gogh dan ahora el salto a la gran pantalla. La banda donostiarra y un equipo de productores han alcanzado un acuerdo para convertir su universo musical en el eje de Puedes contar conmigo, una película musical romántica que escribe y dirige Fernando González Molina.

El proyecto toma su nombre de uno de los temas más conocidos del grupo y ya se encuentra en una fase avanzada de desarrollo y escritura del guion. González Molina trabaja en la historia junto al guionista Miguel López Martínez, con una premisa original que busca trasladar al cine la capacidad de las canciones de La Oreja de Van Gogh para contar historias.

"Ver que nuestras canciones van a cobrar una nueva vida en el cine es un sueño para nosotros", han asegurado los integrantes del grupo. El proyecto "nace con la vocación de convertirse en un fenómeno intergeneracional y un evento cinematográfico de gran escala", según recoge el comunicado sobre el acuerdo.

Al frente de la producción están Beltrán Gortázar, de Arce Studios; Domingo Corral, en lo que supone su primer proyecto cinematográfico después de su etapa en Movistar Plus; y Gonzalo Salazar-Simpson, de Lazona. La propia banda participará además en la producción ejecutiva.

Para González Molina, llevar las canciones del grupo a una historia nueva supone un reto de grandes dimensiones. "Trasladar el universo de la Oreja a una historia original es un desafío gigante", ha señalado el director, que también plantea la película como una oportunidad para recuperar el espíritu de los grandes musicales románticos desde una mirada actual.

"Con esta película me gustaría crear un evento cinematográfico que emocione al público como lo han hecho durante décadas las canciones de La Oreja de Van Gogh", ha explicado.

El grupo, por su parte, ha situado el proyecto en un momento especialmente significativo de su trayectoria. "Estamos en un momento precioso de nuestra carrera, sintiendo el cariño de muchísima gente", han afirmado, antes de definir Puedes contar conmigo como "una celebración maravillosa de todo lo que nos une a nuestro público".