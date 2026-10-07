Mario Vaquerizo se despide de su icónica melena y sorprende con un cambio de look radical

El polifacético artista Mario Vaquerizo da un paso más en su carrera profesional al estrenarse como protagonista del emblemático musical Cabaret. A partir de este viernes 9 de octubre, el madrileño se subirá a las tablas del Espacio Delicias para interpretar al popular maestro de ceremonias (MC), el personaje encargado de guiar al público por el decadente Kit Kat Klub en el Berlín de los años 30.

Para encarnar este exigente papel, Vaquerizo ha llevado a cabo un cambio de imagen radical. El cantante ha dejado atrás su característica y larga melena morena cardada para lucir el pelo corto y teñido de rubio platino. "Siempre quise ser rubio platino. A los 52 años ya lo soy y con este corte que no me queda mal", ha bromeado sobre su nueva apariencia, añadiendo que el atrevido vestuario del personaje no le resulta extraño tras años actuando en bragas y ligueros con su grupo, las Nancys Rubias.

El camino hasta el estreno no ha sido fácil. Según ha confesado, en un primer momento rechazó la oferta al dudar de sus propias capacidades para afrontar la obra. Sin embargo, su perspectiva cambió y lleva desde el mes de julio ensayando intensamente. Para este desafío ha tenido muy presente el consejo que le dio en su día Concha Velasco: "Me dijo que lo más importante es llegar con el guion aprendido de pe a pa, como un loro, y después lo vas interiorizando".

A escasas horas de su debut en el teatro musical, el artista reconoce sentirse "expectante" y "muy nervioso". Interpretar a un ciudadano alemán que busca la libertad exige someterse a la disciplina de un texto, un acento y una coreografía, algo inédito en su larga trayectoria mediática. "El musical Cabaret no es ajeno a mi vida y la personalidad de MC tampoco, porque yo soy muy maestro de ceremonias, pero esta vez no es Mario quien está en el escenario", ha matizado.

En este proceso de aprendizaje, el apoyo de su esposa Alaska ha sido fundamental. Fue ella quien le animó a aceptar el reto asegurándole que era capaz de hacerlo. No obstante, Vaquerizo ha preferido no compartir demasiados detalles de los ensayos con ella, centrándose exclusivamente en las directrices del director para evitar confusiones hasta que su mujer pueda ver el resultado final y ofrecerle su sincera crítica.

Finalmente, el cantante ha tenido tiempo para opinar sobre la actualidad de la prensa del corazón, declarándose devoto de Belén Esteban, a la que define como "el triunfo de la normalidad". Al comparar los conflictos televisivos con la trama de la obra que representa, Vaquerizo ha recordado que las verdaderas desgracias son escenarios como la guerra de Ucrania o el ascenso del totalitarismo que retrata el musical, concluyendo que, al fin y al cabo, "la vida es un cabaret".