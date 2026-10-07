Muere el cantante de R&B Freddie Jackson tres días después de cumplir 69 años

Freddie Jackson, una de las voces reconocidas del R&B estadounidense, ha fallecido a los 69 años, según ha confirmado su familia este pasado martes a través de un comunicado publicado en Instagram. La noticia llega apenas tres días después de que el artista celebrara su cumpleaños.

La noticia pone fin a la trayectoria de una de las voces reconocidas del R&B, especialmente recordada por canciones como You Are My Lady. "Freddie fue mucho más que una voz legendaria. Fue un alma bondadosa y generosa que amó con todo su corazón a sus fans, a su familia, a sus amigos y a la música", señala el comunicado. En el mismo mensaje, su familia recuerda que durante décadas sus canciones han acompañado "nuestras historias de amor, nuestras celebraciones y nuestros recuerdos más preciados".

Jackson había celebrado recientemente su 69.º cumpleaños, una fecha que había compartido con sus seguidores en redes sociales. Tres días después, su familia ha confirmado su fallecimiento: "Es con profunda tristeza y el corazón lleno de dolor que compartimos la noticia del fallecimiento de nuestro querido Freddie Jackson, quien anoche se fue a descansar en paz".

Por ahora, no se ha hecho pública la causa de la muerte. Sí se conocía que el cantante atravesaba problemas de salud. En septiembre de 2024 había contado en un vídeo publicado en sus redes sociales que le habían diagnosticado una enfermedad renal.

"Este camino ha tenido sus dificultades, pero he decidido afrontarlo con transparencia y resiliencia", explicaba entonces Jackson. También aseguraba que compartir públicamente su situación era importante para él "no solo como parte de mi historia personal, sino también como una forma de contribuir positivamente".

Su familia ha pedido ahora que sus seguidores le tengan presente en sus oraciones y ha agradecido a quienes han escuchado sus canciones, han bailado con su música o han vivido algún momento especial con él sobre un escenario. "Descansa en paz, Freddie. Tu legado y tu voz vivirán para siempre", cierra el comunicado.