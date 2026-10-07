Rosalía gana el Premio Nacional de las Músicas Actuales 2026 dotado con 30.000 euros

Rosalía ha sido galardonada con el Premio Nacional de las Músicas Actuales correspondiente a 2026 por su disco LUX, publicado en 2025. El Ministerio de Cultura concede este reconocimiento, dotado con 30.000 euros, por la propuesta musical desarrollada en el álbum y por su contribución a la proyección internacional de la música española.

El jurado, reunido este miércoles y presidido por el director general de Artes Escénicas y Música, Javier Monsalve Iglesias, ha destacado la trayectoria de la cantante y, especialmente, la trascendencia artística de LUX. Según el fallo, el disco constituye una propuesta "ambiciosa, innovadora y transformadora" que amplía los límites creativos y ha obtenido el reconocimiento de crítica y público.

El jurado ha señalado que LUX reafirma una trayectoria internacional marcada por la investigación, el riesgo y la evolución creativa. También ha valorado la búsqueda de un lenguaje sonoro propio capaz de trascender géneros, estilos y épocas.

El cuarto álbum de estudio de Rosalía fue grabado junto a la Orquesta Sinfónica de Londres y cuenta con la participación de artistas como Sílvia Pérez Cruz, Carminho, Björk y Estrella Morente. Para el jurado, esta capacidad para combinar elementos procedentes de distintos ámbitos musicales refleja la capacidad de la artista para unir "vanguardia y patrimonio". El reconocimiento también pone el foco en su manera de incorporar a otros creadores a sus proyectos.

En concreto, el fallo destaca su "habilidad para aunar talentos y aportaciones de otros artistas", además de su contribución a la proyección internacional de la música española y a la colaboración dentro del proceso de creación artística. Rosalía Vila Tobella nació en Barcelona en 1992. Comenzó su carrera discográfica en 2017 con Los Ángeles, un trabajo realizado junto al productor y músico Raül Refree. Un año después publicó El mal querer. El álbum incluyó canciones como Malamente y Pienso en tu mirá y consolidó una trayectoria que posteriormente continuó con Motomami. Su trabajo más reciente, LUX, supone su cuarto álbum de estudio y es la obra que ha motivado el Premio Nacional de las Músicas Actuales de 2026. La cantante cuenta además con dos premios Grammy y trece Latin Grammy, entre ellos el correspondiente a Álbum del Año.

El Premio Nacional de las Músicas Actuales reconoce la labor de una persona o entidad en los géneros que integran las músicas actuales. El galardón atiende preferentemente a una obra o actuación hecha pública durante el año anterior, aunque también puede distinguir una trayectoria profesional en casos excepcionales debidamente motivados.

Rosalía sucede en el palmarés a Antonio Serrano, distinguido en 2025. Antes fueron reconocidos Tulsa, Rodrigo Cuevas, Silvia Pérez Cruz, Rozalén, Chano Domínguez y Mala Rodríguez, entre otros.

La relación de premiados incluye también a Christina Rosenvinge, Javier Ruibal, Martirio, Jorge Pardo, Carmen París, Luz Casal, Kiko Veneno, Santiago Auserón, Amaral y Joan Manuel Serrat, que recibió el galardón en 2009.

El jurado de esta edición ha estado presidido por Javier Monsalve Iglesias, con Paz Santa Cecilia Aristu como vicepresidenta. Entre sus vocales figuran la subdirectora general de Música, Ana Belén Faus Guijarro, Nuria Sempere Comas, Isabel Villanueva Benito, Rubén Gutiérrez del Castillo, José Luis Sevillano Romero, Almudena Heredero Borreguero y el anterior ganador del premio, Antonio Serrano.