Aymée Nuviola trae los ritmos cubanos a Madrid en la Hispanidad 2026

Madrid continúa inmersa en los festejos de la Hispanidad 2026. Un evento que alcanza su sexta edición convirtiendo a Madrid en referente de las celebraciones de la lengua española, hablada por más de 600 millones de personas en el mundo, y de las diferentes culturas hispanas. Más de 150 actividades culturales programadas, entre ellas un concierto muy especial: el de Aymée Nuviola, una de las voces más reconocidas de la música cubana contemporánea.

La cita tendrá lugar este domingo 11 de octubre, a las 19:00 horas, en la Explanada multiusos de Madrid Río, junto al espacio cultural de Matadero Madrid. El concierto, de acceso gratuito, se celebrará en esta ubicación después de que el evento tuviera que trasladarse desde la Puerta del Sol debido a los problemas que padece ese emplazamiento.

Conocida como «La Sonera del Mundo», Nuviola llegará a la capital con una propuesta musical que conecta las raíces cubanas con los sonidos contemporáneos de la isla. Su repertorio y su trayectoria se caracterizan por la combinación de géneros como el son, la timba, el guaguancó, el jazz y la balada, en una fusión que refleja la diversidad de influencias que conforman la música hispana.

Una heredera del legado de Celia Cruz

Aymée Nuviola está considerada como una de las grandes adalides del legado de Celia Cruz, figura imprescindible de la música cubana y referente internacional de la salsa. Su vínculo con la legendaria cantante trascendió el ámbito musical cuando Nuviola la interpretó en la telenovela colombiana Celia, un papel que puso de manifiesto también sus capacidades interpretativas como actriz.

Su carrera combina talento vocal, formación pianística y composición, además de una faceta escénica que le ha permitido desenvolverse en distintos registros musicales. La artista también ocupa un lugar destacado en la evolución de la timba, género cubano de raíces populares y marcada influencia del son, el jazz y otros ritmos afrocubanos. Su trayectoria está vinculada a la consolidación de este estilo y a la presencia femenina en un ámbito históricamente dominado por hombres.

Entrevistada en el programa Kilómetro Cero de esRadio, Nuviola confirma que viene con "una banda de grandísimos músicos cubanos preparados para darlo todo en el escenario" y "con un repertorio variadísimo en el que he incluido canciones que siempre me acompañan, compuestas por mí, y otras cubanas muy conocidas, clásicos de nuestra música, como Lágrimas Negras o el Chan Chan de Buena Vista Social Club". Entre dicha lista, la artista destaca el tema Pan para Yolanda que grabó con Melendi, el cual interpretará en el concierto con el canario de ascendencia cubana, Álvaro Tadeo, que actuó siendo niño en el programa La Voz.

Anécdota con Felipe VI

Aymée, durante la entrevista, revela un curioso momento vivido con el Rey de España, Felipe VI, cuando aún era Príncipe de Asturias. La cantante comenta que, durante un concierto suyo, "hace muchos años, cuando era prácticamente adolescente al igual que yo, se encontraba entre la audiencia". Prosigue indicando que "en ese momento vivía en Cuba y habíamos traído una bolsa llena de souvenirs, de maraquitas, de tamborcitos, bongós, claves cubanas, instrumentos de percusión, y empezamos a lanzarlos hacia el público". Recuerda que "siempre fue un muchacho alto y el incidente ocurrió porque, sin querer, le pegué en la frente con una maraquita, pero él se lo tomó con muy buen humor y la verdad es que la fiesta continuó y no hubo ningún problema, gracias a Dios".

Tres premios Grammy y una trayectoria internacional

El reconocimiento internacional de Nuviola se refleja en sus tres grandes galardones Grammy: un premio Grammy estadounidense y dos Latin Grammy, además de más de once nominaciones a lo largo de su carrera.

Fue galardonada con el Grammy de 2020 al mejor álbum tropical latino por A Journey Through Cuban Music; con el Latin Grammy de 2018 al mejor álbum de fusión tropical por Como anillo al dedo; y con el Latin Grammy de 2022 al mejor álbum tropical tradicional por Live in Marciac, grabado en colaboración con el pianista cubano Gonzalo Rubalcaba.

Su proyección también ha tenido eco fuera de los escenarios. La revista People la incluyó entre las 25 hispanas más influyentes de Estados Unidos, una distinción que da cuenta de su presencia en la cultura latina internacional.

La Hispanidad como celebración del mestizaje

La propia Nuviola reivindica con frecuencia sus raíces y su identidad mestiza, una perspectiva que cobra especial significado en el contexto de la Hispanidad. Su música representa el diálogo entre tradiciones, generaciones y estilos que han contribuido a construir la identidad cultural de los pueblos hispanos a ambos lados del Atlántico.

En ese sentido, su actuación en Madrid va más allá de una cita musical: constituye una oportunidad para acercarse a la riqueza de la cultura cubana y a la capacidad de la música para conectar distintas comunidades a través de una lengua y una historia compartidas.

El concierto de Aymée Nuviola aportará a la celebración de la Hispanidad 2026 el ritmo y la energía de Cuba, con una artista que ha sabido convertir sus raíces en un lenguaje musical propio y de alcance internacional.

Datos del concierto