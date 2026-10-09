Manuel Turizo actuará en el descanso del partido de la NFL en el Bernabéu

La capital española continúa reforzando su proyección internacional en el ámbito deportivo y del entretenimiento. La liga norteamericana de fútbol americano ha confirmado que el cantante colombiano Manuel Turizo será el encargado de protagonizar el espectáculo del descanso en el 2026 NFL Madrid Game. El evento tendrá lugar el domingo 8 de noviembre, a partir de las 15:30 horas, sobre el césped del estadio Santiago Bernabéu.

El encuentro enfrentará sobre el feudo madrileño a los Cincinnati Bengals y los Atlanta Falcons, en una cita histórica que sitúa de nuevo a Madrid en el epicentro de las grandes competiciones estadounidenses fuera de sus fronteras. La presentación musical del entretiempo forma parte de una ambiciosa estrategia global patrocinada por American Express, que contempla un récord de siete espectáculos en vivo repartidos en cuatro continentes a lo largo de los encuentros internacionales de la temporada 2026.

A sus 26 años, Turizo se ha consolidado como una figura destacada de los ritmos urbanos y latinos gracias a la combinación de reguetón, pop e influencias caribeñas. El artista, que recientemente presentó su quinto trabajo discográfico, titulado Apambichao, saltó a la fama con el tema Una Lady como tú y ha encadenado grandes éxitos comerciales como La Bachata o Copa Vacía. Ante su designación, el vocalista expresó su satisfacción por acudir a la capital: "Para mí es un placer ser parte del show de medio tiempo de la NFL en Madrid. Vamos a pasar un buen rato con muchas sorpresas para los fans del fútbol americano. ¡A romperla!".

Desde la organización de la liga han subrayado el papel estratégico de la sede española. Tim Tubito, director sénior de presentación de partidos, música y entretenimiento global de la NFL, remarcó que Madrid "se ha consolidado rápidamente como un escenario importante para la NFL a nivel internacional". Según el dirigente, la elección de Turizo obedece al propósito de crear una propuesta "con una auténtica conexión cultural y una energía de alcance global", orientada a satisfacer tanto a la afición local como a los seguidores de todo el mundo.

La cita madrileña se integra dentro de un despliegue sin precedentes que incluye recitales en otros grandes recintos del planeta, con artistas como los Jonas Brothers en Melbourne, Pedro Sampaio y Ricky Martin en el estadio de Maracaná de Río de Janeiro, Ayra Starr en Londres, Burna Boy en París, Cage the Elephant en Múnich y The Warning en Ciudad de México. Para los aficionados que sigan el duelo desde España, la actuación íntegra se emitirá en directo a través de DAZN y los canales de Mediaset, Cuatro e Infinity, mientras que las localidades se gestionan en la plataforma oficial del torneo.