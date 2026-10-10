Cuatro décadas "dando guerra": la incombustible trayectoria de Celtas Cortos

​Pocos conjuntos musicales aguantan tanto tiempo como llevan en activo los llamados Celtas Cortos, destacado grupo pop nacido en Valladolid, cuyos miembros procedían del barrio obrero de Las Delicias, en los pasados años 80.

​ La denominación de este conjunto fue ocurrencia de uno de sus miembros, Nacho Castro, que era un fumador asiduo de esa marca de populares cigarrillos, ya hace unas cuantas décadas, cuyos paquetes eran de consumo de mucha gente por el asequible precio que tenían.

Con anterioridad, aquellos muchachos vallisoletanos se hicieron llamar Colectivo Eurofolk. Y ya con su definitivo nombre en 1986 comenzaron a competir en el mercado del pop rock nacional. Tan insistentes que han durado hasta hoy, y siguen actuando. Comentan que no ha variado mucho su estilo, aunque sí han incorporado algunos nuevos músicos. Tienen material nuevo y anuncian próximo material nuevo. Van despacio, sin tener casa discográfica, empeñados en que sus cuarenta años en el pop nacional de algo debe valerles para seguir dando guerra.

Si recordamos su ayer, tienen una canción que se escuchó mucho, "20 de abril", que estrenaron en 1991, incluida en el álbum "Cuéntame un cuento", que es una especie de carta dirigida a un viejo amor.

Pocos grupos, acaso ninguno, les ganen en veteranía. Cuatro décadas dando brasa, son mucho. Hay que estar muy unidos y tener confianza en su permanencia, que es su caso.