Rosalía conquista la televisión americana con dos impactantes actuaciones

Rosalía ha vuelto a deslumbrar en el panorama internacional tras su brillante paso por el emblemático programa de la televisión estadounidense Saturday Night Live, en la cadena NBC. Durante la emisión, la artista fue la absoluta protagonista musical al ofrecer dos actuaciones con puestas en escena opuestas pero de un enorme impacto visual, en las que dio vida a los temas 'Reliquia' y 'Magnolias', ambos pertenecientes a su trabajo discográfico 'LUX'. Además, la intérprete no se limitó al ámbito de la canción y sorprendió a los espectadores mostrando su faceta más desenfadada al participar en un divertido sketch humorístico.

En su primera intervención en directo, Rosalía apostó por una propuesta estética centrada en la disciplina del ballet para interpretar 'Reliquia'. Vestida con un tutú negro y zapatillas de punta, la artista permaneció inmóvil en el centro del escenario, manteniéndose sobre las puntas de sus pies durante casi cuatro minutos mientras cantaba íntegramente en español. La exigencia física de la postura se combinó con una interpretación vocal impecable en un número sobrio donde estuvo sola ante las cámaras hasta los momentos finales, cuando un grupo de bailarines e intensas luces estroboscópicas irrumpieron para acompañar el cierre de la canción.

Para la segunda pieza, la artista cambió de registro por completo al interpretar por primera vez en televisión el tema 'Magnolias'. En esta ocasión, lució un vestuario blanco sobre el que se proyectaban en tiempo real las letras de la canción traducidas al inglés. La intensidad del número fue en aumento hasta culminar con una impresionante lluvia artificial que cayó sobre el escenario, empapando a la cantante mientras continuaba cantando entre potentes luces blancas. La combinación de agua, proyecciones visuales y presencia escénica convirtió esta actuación en uno de los momentos más comentados de la noche.

Más allá del apartado musical, Rosalía se sumó al tono cómico del programa al intervenir en una escena junto al humorista Shane Gillis, quien ejercía como presentador de la velada. En el sketch, ambientado en un centro hospitalario, la cantante encarnó a una mujer recién divorciada que intentaba coquetear con el personaje interpretado por Gillis, dejando incluso un guiño humorístico dirigido al cantante Jelly Roll que sacó las sonrisas del público.

Esta participación marca la tercera vez que la artista catalana pisa el escenario de Saturday Night Live y la segunda como invitada musical principal, tras su debut junto a Bad Bunny en 2021 y su posterior actuación en solitario en 2022. Este hito televisivo coincide con un momento cumbre en su carrera, justo después de haber concluido con éxito la gira 'LUX Tour' —que acumuló 57 conciertos con entradas agotadas— y tras ser galardonada con el Premio Nacional de Músicas Actuales 2026, reafirmando su estatus como una de las figuras más influyentes y completas de la música contemporánea.