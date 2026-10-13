Estopa publicará 'La Maketa' con temas inéditos y anuncia cuatro grandes conciertos en estadios

Con motivo de las tres décadas de sus primeras grabaciones, Estopa, el dúo formado por los hermanos David y Jose Muñoz ha presentado en la Universidad de Barcelona su nuevo proyecto discográfico. Bajo el título de La Maketa, el trabajo verá la luz el próximo 20 de noviembre y reunirá composiciones de los comienzos del grupo que quedaron guardadas en un cajón, acompañadas por canciones de nueva creación.

El lanzamiento vendrá respaldado por una ambiciosa gira programada para el verano de 2027, en la que la formación actuará en cuatro grandes recintos deportivos españoles: el Estadio Ciudad de Valencia –el 12 de junio–, el Estadio Olímpico Lluís Companys de Barcelona –el 18 de junio–, el Estadio La Cartuja de Sevilla –el 26 de junio– y el Riyadh Air Metropolitano de Madrid –el 9 de julio–. La preventa de las entradas comenzará de forma preferente para aquellos seguidores que adquieran previamente el álbum físico.

El origen de esta recopilación se remonta a las cintas registradas entre 1996 y 1998, antes de que el grupo de Cornellá alcanzase el éxito masivo con su debut homónimo en 1999. Según relataron los músicos durante su comparecencia, fue su propia madre quien localizó la "maqueta madre" durante una limpieza doméstica. A partir de ese hallazgo, la discográfica Sony ha estructurado una edición conmemorativa compuesta por dos discos: el primero incluirá siete temas inéditos producidos para la ocasión y tres pistas compuestas entonces pero no grabadas formalmente, mientras que el segundo volumen reunirá las maquetas primigenias caseras y de estudio.

El primer aperitivo sonoro llegará este mismo viernes 16 de octubre con la publicación del sencillo Bicho raro, como antesala de una preventa fijada para el 18 de octubre, fecha emblemática para sus seguidores. Respecto a la distribución comercial, la obra se editará en formato de disco compacto doble, vinilo y una edición de coleccionista que incorporará casete y material gráfico adicional. Asimismo, los integrantes de Estopa confirmaron que contemplan extender sus actuaciones a Hispanoamérica a finales de 2027, ampliando así la celebración de su trigésimo aniversario musical.