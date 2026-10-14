El líder de Metallica: "No estamos aqui, como otros artistas, para influiros con sus mierdas, ¿de acuerdo?"

James Hetfield, de Metallica, se desmarcó con unas palabras en un concierto multitudinario que hicieron romper en aplausos a sus fans. El líder de la banda trató, precisamente, de desmarcarse de toda agenda política a la hora de aleccionar a sus seguidores.

"Gracias por venir a celebrar con nosotros. Metallica no está aquí como otros 'entretenedores', para influiros con sus mierdas, ¿de acuerdo? Estamos aquí para olvidarnos de toda esa mierda de fuera, ¿de acuerdo? La agenda de Metallica es el amor, la energía y la música pesada, baby...".

"Metallica":

Por los comentarios de James Hetfield durante un show de Metallica en Las Vegas pic.twitter.com/mTa5wwI84z — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 13, 2026

Las palabras pronunciadas en uno de sus conciertos en el Sphere de Las Vegas tuvieron lugar el pasado 10 de octubre y fueron recogidas por las cámaras. Ahora, se han convertido en virales en todo internet, con Metallica sumándose a una tendencia cada vez mayor para despolitizar el arte y el entretenimiento.

Una tendencia que parece navegar en contra de Javier Bardem, Mark Ruffalo y otros famosos de la industria norteamericana que se han lanzado a realizar declaraciones en favor de un bando y en contra de otro en diversas cuestiones.

Sin citar Gaza, Israel o los desmanes o aciertos de Donald Trump, Hetfield, que enmarcó su discurso en un agradecimiento al público que había viajado desde lejos para el evento, ha aprovechado para criticar a esos "otros entretenedores" que tratan de "influir con sus mierdas".

"Estamos agradecidos por vuestro viaje, el dinero que gastáis y el tiempo que habéis dedicado. Gracias por venir a celebrarlo con nosotros", aseguró el cantante de 63 años.