Valiente defensa de Israel de la cantante de Dover: "Antes de hablar hay que conocer la Historia"

Cristina Llanos, la voz de Dover, publicó hace poco más de un mes un libro-diario, La noche cayó y ya nadie pudo salvarme, con el que rompía diez años de silencio tras su retirada de la vida pública y en el que relata de forma descarnada los episodios más dolorosos de su vida, como la muerte de su hermano o sus intentos de suicidio. En el libro también hay reflexiones sobre otros asuntos y en los primeros extractos varios medios destacaron sus opiniones sobre el conflicto israelí, en las antípodas de las de otros compañeros de profesión, expresadas con una contundencia pocas veces escuchada en personajes públicos. "La humanidad le debe al pueblo judío el Estado de Israel", escribe en el libro, en el que avisa de que "se acerca una oleada de antisemitismo. Y bien gorda esta vez. Traidora. Cobarde, como todas las ocurridas a lo largo de la historia. Repugnante, en una palabra".

En una entrevista en El Mundo este jueves, en la que habla de todo lo que cuenta en el libro, desde las depresiones a la agresión sexual que sufrió en la adolescencia o los problemas con su voz, el periodista le pregunta sobre ese posicionamiento de "defensa al Estado de Israel en la guerra de Gaza".

Cuando el periodista le menciona la "polémica" generada, dice la cantante que hoy "hay una regla moral colectiva que hay que cumplir, que es odiar a Israel". "Yo creo que se está siendo injusto. Nada más crearse el Estado de Israel, hubo una guerra en la que les atacaron para echarles fuera; luego llegaron la Guerra de los Seis Días, el Yom Kippur y las dos intifadas. Por supuesto que Israel ha hecho cosas mal y a mí la parte más extremista del Gobierno de Netanyahu me repugna. Pero si para alguien la palabra sionista es un insulto, es que no sabe de lo que está hablando", sostiene con una claridad casi insólita en este asunto.

El periodista matiza que la crítica es más "contra la respuesta desmedida del Gobierno de Netanyahu contra los civiles de Gaza", no contra los judíos. Pero Llanos lo rebate: "Yo creo que hay un empeño para ponernos todos en contra de Israel de una manera salvaje. Israel tardó tres semanas en reaccionar al atentado del 7 de octubre y Egipto se negó a abrir la península del Sinaí para acoger a los palestinos. Jordania tampoco abrió la frontera".

"A mí esto me cabrea porque antes de hablar hay que conocer la Historia. Los países árabes colindantes no han querido acoger a los palestinos y se ha instalado una paranoia colectiva en la que Israel es lo peor. Eso va a costar décadas deshacerlo", sostiene.

Desde esas redes sociales que Llanos señala que no consulta, muchos atacan a la cantante por su defensa de Israel y también por sus críticas a la Ley Trans. En la entrevista, sostiene entre otras cosas que "ser mujer no es un sentimiento, es una realidad biológica que implica una serie de consecuencias desde que naces". "¿Tú quieres ser mujer? Haz lo que quieras o puedas para sentirte bien. A las personas de género fluido que un día se sienten mujeres les pediría que no invadan el baño de mujeres porque deja de ser un lugar seguro para nosotras", afirma.

Y Llanos, que se define como una "feminista radical", lamenta que "lograr los derechos plenos de las mujeres siempre puede esperar, siempre hay alguien que va por delante". "Yo quiero que la gente trans viva lo mejor posible, pero no voy a aceptar que digan que yo soy una mujer cis. Yo soy una mujer, desde que nací hasta que me muera, lleve el pelo corto o tenga las tetas pequeñas. He sufrido por serlo y no le consiento a nadie que me diga que soy una privilegiada por ser blanca y nacer en mi sexo. Yo la disforia la entiendo perfectamente, nunca he sufrido disforia de género, pero sé lo que es odiar tu cuerpo y sentirte incómoda en tu piel", señala.