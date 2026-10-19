Patti Smith, primera galardonada en llegar a Oviedo para los Premios Princesa de Asturias

Los preparativos han dado comienzo en el Hotel de la Reconquista y Oviedo se transforma un año más en el epicentro cultural y científico del país. La capital asturiana ha dado este domingo el pistoletazo de salida a la semana de los Premios Princesa de Asturias 2026 con la llegada de los primeros galardonados, una comitiva inaugurada por la mítica cantante y escritora estadounidense Patti Smith.

Pocos minutos antes de las cinco de la tarde, la artista pisaba el icónico hotel ovetense junto a la directora de la Fundación Princesa de Asturias, Teresa Sanjurjo. Aguardada por decenas de seguidores, la creadora de himnos como People have the power o Because the night, tema coescrito junto a Bruce Springsteen, rompió la distancia con el público para acercarse a saludar y agradecer los regalos que le entregaron algunos de sus admiradores.

Singer and songwriter Patti Smith, granted the 2026 Princess of Asturias Award for the Arts, is the first Laureate to arrive in Asturias. This was the greeting she received at the Reconquista Hotel. ©FPA | Iván Martínez#PrincessofAsturiasAwards #Arts #Culture #Asturias… pic.twitter.com/CfqU1s984X — Fundación Princesa de Asturias (@fpa) October 18, 2026

Poco después, sobre las 18:15 horas, hacía su entrada Stefan Schmitz, director ejecutivo de Crop Trust y representante de la Bóveda Global de Semillas de Svalbard. El portavoz del proyecto galardonado con el Premio de Cooperación Internacional saludó a los asistentes tras atender a los medios de comunicación en los aledaños del complejo.

La llegada de invitados se intensificará a lo largo de los próximos días. La agenda prevé la llegada de la astronauta estadounidense Christina Koch (Concordia), el escritor británico Julian Barnes (Letras) y el equipo científico integrado por los químicos David Klenerman y Shankar Balasubramanian junto al biofísico Pascal Mayer (Investigación Científica y Técnica).

El broche final lo pondrá el argentino Leo Messi (Deportes), cuya llegada está programada para el jueves, jornada en la que mantendrá un encuentro con la comunidad educativa asturiana.

Música, encuentros y una sorpresa para los ovetenses

Más allá de la solemne ceremonia de entrega del próximo viernes, que estará presidida por los reyes de España junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía, los galardonados protagonizarán un completo programa de actividades en la región.

Patti Smith, distinguida con el Princesa de las Artes por su "impetuosa creatividad", arrancará sus compromisos con un encuentro estudiantil en Mieres. Su agenda incluye además dos actuaciones especiales, coincidiendo con el 50º aniversario de su primer concierto en España: el martes en el Teatro Jovellanos de Gijón y el miércoles en la Fábrica de Armas de la Vega, en Oviedo.

La cantante y compositora Patti Smith, Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026, es la primera galardonada en llegar a Asturias. Así ha sido su recibimiento oficial en Asturias. ©FPA#PremiosPrincesadeAsturias #Artes #Cultura #Asturias #PattiSmith @SpainInTheUSA… pic.twitter.com/L6zgjxZGJr — Fundación Princesa de Asturias (@fpa) October 18, 2026

Entre los momentos más esperados figura un acto secreto preparado en su honor, en el que cientos de cantantes anónimos y agrupaciones corales asturianas se sumarán a la artista para entonar al unísono su célebre tema People have the power.