Juan Peña presenta en 'Es la mañana de Federico' su giro al electro flamenco: "Quiero arriesgar"

El cantante Juan Peña ha visitado los estudios de esRadio para presentar en Es la Mañana de Federico su nueva propuesta musical, un espectáculo bautizado como Aura. En esta nueva etapa, el artista da un giro sonoro al fusionar su repertorio tradicional con el tecno flamenco y ritmos electrónicos como el afro house, una idea que nació tras una inspiradora estancia veraniega en las calas de Ibiza.

Peña explicó que, tras quedar fascinado por las sesiones de música electrónica mezcladas con flamenco en la isla blanca, decidió matricularse en una academia de DJ en Madrid para aprender la técnica. Aunque en un principio contempló pinchar y cantar a la vez, descartó la idea para no parecer un trotamúsico y optó por incorporar un DJ profesional a sus directos para centrarse en interpretar sus temas e interactuar directamente con los asistentes.

El cantante defendió la necesidad constante de reinventarse en la música, adaptando clásicos de su trayectoria como Se te nota en la mirada o Todos los besos a bases contemporáneas, además de lanzar una renovada versión de Cielito lindo. Este proyecto, denominado Aura, no solo transforma el apartado sonoro, sino que cuenta con un despliegue escénico de gran formato que integra bailarinas, actuaciones visuales e incluso mariachis sobre el escenario.

Para hacer realidad esta ambiciosa producción, el artista confesó que ha tenido que rehipotecar su vivienda y realizar una importante inversión económica personal, alquilando vestuarios de alta costura teatral que alcanzan costes de hasta 10.000 euros. Juan Peña reivindicó con orgullo sus 25 años de trayectoria profesional ininterrumpida, remarcando que todo lo conseguido se debe exclusivamente a la constancia, el esfuerzo personal y el trabajo diario en eventos y recitales privados.

Durante la tertulia, los colaboradores destacaron además la faceta solidaria y discreta del cantante jerezano, quien colabora habitualmente de forma desinteresada con entidades benéficas como el Rastrillo de Nuevo Futuro —recordando el gran aprecio que le tenía la infanta Pilar de Borbón— o diversas asociaciones dedicadas a niños con síndrome de Down.

En el plano más personal y anecdótico, Juan Peña relató que el torero Andrés Roca Rey suele acudir a su misma urbanización madrileña para visitar a un amigo común, llegando a coincidir con el diestro toreando de salón en el propio garaje comunitario. Asimismo, comentó la pasión taurina y deportiva que empieza a mostrar su hijo pequeño en los tentaderos camperos, y celebró los nuevos proyectos empresariales de su esposa, Sonia González, relacionados con el cultivo del pistacho en Albacete.

Por último, el cantante denunció públicamente un problema económico derivado de su actuación en la conocida discoteca Fortuny de Madrid la pasada Nochebuena. A pesar de haber cumplido con su contrato y haber pagado de su bolsillo a toda su banda de músicos, la sala no le ha abonado sus honorarios tras entrar la empresa en concurso de acreedores, una deuda impagada por la que ya ha enviado varios requerimientos legales vía burofax.