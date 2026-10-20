Sánchez sigue de gira musical: ahora se toma un café con Celtas Cortos al ritmo de 'No nos podrán parar'

Pedro Sánchez ha encontrado una nueva forma de amenizar la precampaña electoral del PSOE. Después de declarar su amor a Begoña Gómez y ponerse a bailar en un mitin, el presidente del Gobierno ha decidido recurrir a Celtas Cortos para lanzar un mensaje de resistencia política. La canción elegida, No nos podrán parar, parece encajar a la perfección con el discurso que los socialistas están tratando de imponer de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

El presidente ha compartido en Instagram un vídeo en el que aparece charlando y riendo con varios integrantes de la conocida banda vallisoletana. Entre ellos se encuentran su vocalista, Jesús Cifuentes, conocido como Cifu, y Goyo Yeves. Tampoco ha faltado a la cita el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que ha acompañado a Sánchez durante su visita a Valladolid.

La escena transcurre alrededor de una mesa, entre conversaciones y risas, mientras de fondo suena No nos podrán parar. Una elección musical que el presidente ha aprovechado para acompañar su publicación con una frase dedicada al grupo: "Nacieron hace unos años en Pucela capital. Se llamaron Celtas Cortos y empezaron a cantar".

El encuentro ha tenido lugar en casa de Cifuentes, según ha explicado el propio Puente, que también ha querido presumir de reunión en sus redes sociales. "Mi amigo Jesús Cifuentes nos ha abierto hoy su casa. Con él, Goyo de los Celtas Cortos y Edu Pérez, su mánager, con su hijo nos han hecho pasar un rato inolvidable. No, nos podrán parar", ha escrito el ministro.

Mi amigo Jesús Cifuentes nos ha abierto hoy su casa. Con él, Goyo de los Celtas Cortos y Edu Pérez, su manager, con su hijo nos han hecho pasar un rato inolvidable. No, nos podrán parar. pic.twitter.com/b0lRNcmhwY — Óscar Puente (@oscar_puente_) October 19, 2026

La consigna ha encontrado rápidamente seguidores entre los socialistas. Patricia Gómez Urbán, viceportavoz del PSOE de Castilla y León en las Cortes, tampoco ha querido perder la oportunidad de celebrar el encuentro. "Nuestros Celtas Cortos, nuestro Presi y nuestro Puente. ¿Quién nos va a parar?", ha publicado en X.

Nuestros Celtas Cortos, nuestro Presi y nuestro Puente.

Quién nos va a parar????!!!! pic.twitter.com/pSyECLgc4W — Patricia Gómez Urbán 🌾 (@PatriciaGmezUrb) October 19, 2026

Del amor a la resistencia

La nueva faceta musical de Sánchez llega después de un fin de semana en el que el PSOE ha convertido el amor en uno de los grandes protagonistas de su precampaña. El pasado sábado, durante un acto celebrado en Fuenlabrada, el presidente sorprendió con una declaración pública de amor a su mujer, Begoña Gómez, que terminó con un beso ante los principales dirigentes socialistas.

El partido no tardó en aprovechar la escena para inundar las redes sociales de mensajes como 'La fuerza del amor', 'El amor vencerá' o 'La fuerza que puede con todo'. Una estrategia sentimental a la que también se sumó Óscar Puente durante su intervención del lunes en la Cúpula del Milenio de Valladolid, donde volvió a definir al PSOE como "El partido del amor".

Sin embargo, parece que el romanticismo ya no es suficiente. Ahora, Sánchez ha pasado de las declaraciones amorosas a las consignas de resistencia, aunque sin renunciar a ponerle banda sonora a cada una de sus apariciones.

Una precampaña a ritmo de música

No es la primera vez que el presidente convierte sus gustos musicales en protagonistas de un acto político. El sábado, en Fuenlabrada, Sánchez ya se había animado a bailar al ritmo de Malibú, del cantante vallisoletano Rusowsky. Apenas dos días después, ha cambiado de repertorio y ha apostado por Celtas Cortos.

La elección tampoco parece casual. Con cuatro décadas de trayectoria, Celtas Cortos es una de las bandas más reconocibles del panorama musical español, con canciones que han acompañado a varias generaciones.

Mientras el panorama demoscópico no ofrece precisamente demasiados motivos para la celebración, Sánchez continúa mostrando su versión más desenfadada en las redes sociales. Entre bailes, declaraciones de amor y reuniones musicales, el presidente parece decidido a convertir la precampaña en una sucesión de escenas distendidas.