Rosa López se planta ante Operación Triunfo y rechaza el 25 aniversario

Rosa López ha arremetido contra Operación Triunfo cuando el célebre programa que le dio la victoria está a punto de cumplir 25 años. La cantante se alzó con el primer puesto y consiguió armar a partir de ahí una carrera como artista que se prolonga hasta hoy, como muchos de los protagonistas de aquella célebre primera edición de OT.
Pero la granadina no se ha mostrado nada conforme, dejando ver de nuevo que no todo es como parece tras las bambalinas y que no ha recibido el apoyo esperado del programa. "Me tiro todo el año trabajando sin ningún tipo de apoyo a mi música, a mí como artista, como mujer, que ya cuesta en este mundo ser mujer y trabajar y que la edad… Tienes que cuidarte, mantenerte, ser consciente".
Con suma educación y respeto a sus fans, la cantante ha utilizado sus redes sociales para recordar que la Rosa de antes no tiene por qué ser la de ahora, y que muchos solo parecen acordarse de ella cuando viene algún tipo de celebración como este 25 aniversario.
"Hay mucha gente, el público también, que quiere recordar a aquella Rosa de hace 25 años. Yo vibro con esa porque soy yo y vosotros sois vosotros y al final los años pasan. Lo que no me cuadra y lo que no llego a encajar es que no tiene ningún sentido que a los artistas de OT 1 nos llamen cada año como si esto fuera invitarnos a una boda y tengamos que estar sí o sí".
Rosa, por tanto, no parece que vaya a acudir al aniversario cuando este se produzca. "Que no nos paguen... En nuestro trabajo siempre hemos sido números internamente, pero nosotros tenemos que pensar en que todo no vale".
Eso sí, trata de despejar rumores sobre posibles malas relaciones: "La gente piensa que hay rencores y no hay ningún rencor, al revés, yo lo vivo así con mucho amor y mucho cariño por todas las partes. Ya tengo 45 años y ahora sí que soy consciente de muchas cosas".
"¿Y por qué os cuento todo esto? Porque creo que en estos 25 con vosotros estoy siempre agradecida, siempre dispuesta a todo. Cuando me llaman voy, aunque no cobre, y dedicas tu tiempo a dejar de hacer otras cosas que te pueden resolver económicamente para estar en otro sitio".
El vídeo de Rosa López, quizá una decepción para los más acérrimos a OT, zanja el tema asegurando que "con el permiso vuestro voy a denegar muchas cosas o algunas cosas en este 25 aniversario, porque creo que es mi momento. ¿Por qué tengo que estar siempre? ¿Por ser ganadora? Para mí mi mayor triunfo ha sido conocerme a mí misma y el mayor premio habéis sido vosotros, el público, que hacéis posible que cada concierto se llene. Pero ese concierto cuando vienen es porque ha salido una noticia que no está ni contrastada, una noticia que no tiene nada que ver con la música".