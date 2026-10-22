Arde Bogotá abre este jueves la venta general de entradas para la gira de 2027

Arde Bogotá abre este jueves, 22 de octubre, la venta general de entradas para Cómo construir un recuerdo a las 12:00 horas, a través de los canales oficiales. Bajo este título, la banda presentó su nueva gira de grandes recintos para 2027, con la que recorrerá 12 ciudades españolas y ofrecerá 15 conciertos entre los meses de mayo y septiembre. Un nuevo salto en la trayectoria de la banda cartagenera, que llevará su directo a algunos de los escenarios más importantes del país con un espectáculo concebido para convertir cada concierto en una experiencia colectiva.

Tras el lanzamiento de su tercer álbum, Manufacturas del Club de la Gente Sola (MCGS), Arde Bogotá regresa a los escenarios. El disco se presenta como un manual de instrucciones para fabricar un corazón que no sienta y la nueva gira se pregunta qué hace falta para construir un recuerdo que nunca queramos olvidar. Las canciones serán las instrucciones y el público formará parte imprescindible del proceso.

Comienzan en casa

La gira comenzará en Cartagena, la ciudad donde nació Arde Bogotá, con cuatro conciertos los días 7, 8, 14 y 15 de mayo en la Cuesta del Batel. El Ayuntamiento de Cartagena impulsará una programación de actividades paralelas para impulsar y dar a conocer su vida cultural y convertir estas cuatro fechas en una celebración de la ciudad.

Tras las cuatro fechas inaugurales, la gira continuará por Barcelona, Toledo, Bilbao, Granada, Valencia, Zaragoza, Gijón, La Coruña, Albacete y Sevilla.

Antonio García, Dani Sánchez, Pepe Esteban y José Ángel Mercader afrontan la gira de grandes recintos con un espectáculo de nueva creación. Su tercer álbum, producido por Joe Chiccarelli y grabado en los míticos EastWest Studios de Los Ángeles, reúne once canciones que exploran la soledad, la memoria y los mecanismos con los que intentamos protegernos del dolor.

Preventa

Arde Bogotá habilitó una preventa exclusiva para los miembros de su comunidad online, El Club de la Gente Sola, quienes ya han adquirido sus entradas. Para esta comunidad, que ha tenido un acceso prioritario, las entradas estarán disponibles 7 días antes del concierto.