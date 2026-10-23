Rosalía reivindica la cultura hispana en los Premios Billboard: "Soy de Barcelona y hago música en español"

La cantante catalana Rosalía se convirtió este jueves en una de las grandes protagonistas de los Premios Billboard de la Música Latina, celebrados en el James L. Knight Center de Miami. La intérprete no solo cosechó un notable éxito artístico al hacerse con tres galardones, sino que aprovechó el escenario para realizar una rotunda reivindicación del idioma español y agradecer la acogida histórica que el público y la industria americana han brindado a su trabajo.

Al recoger la distinción al mejor álbum pop latino del año por su trabajo discográfico LUX, la artista quiso dejar claro el vínculo indisoluble entre su origen y la lengua en la que compone: "No sé si LUX es un disco pop, espero que sí, pero lo que sé es que soy de Barcelona y hago música en español", proclamó ante el auditorio. Toda una declaración de intenciones que aúna con naturalidad su condición barcelonesa con la proyección universal de la lengua común compartida por cientos de millones de hispanohablantes.

Durante su intervención, Rosalía quiso manifestar su gratitud hacia el continente americano por su papel decisivo en su evolución como creadora: "Gracias por el lugar que me has dado, por todos estos años de inspiración y aprendizaje. Espero seguir encontrando maneras de devolver todo el amor y la generosidad que me has brindado", señaló la vocalista al recordar el peso cultural que los ritmos del otro lado del Atlántico han tenido en su trayectoria artística.

El momento más emotivo de la velada llegó con su ingreso en el prestigioso Salón de la Fama de Billboard, cuyo reconocimiento le fue entregado por el cantautor dominicano Juan Luis Guerra. Visiblemente conmovida, la española se deshizo en elogios hacia el maestro caribeño: "Tú, un maestro entre maestros, me has hecho llorar, bailar y sentirme viva con tus canciones. Estoy en shock y creo que nunca olvidaré este momento ni haber recibido este premio de ti".

Consciente del legado sonoro en el que se inscribe, la intérprete dedicó el galardón a las grandes figuras de la música hispana que le abrieron camino previamente. Entre ellos citó a leyendas como Rocío Dúrcal, Celia Cruz o Vicente Fernández, además de Daddy Yankee. Rosalía cerró la noche como la única mujer distinguida con los premios de honor de esta edición, consagrando su impacto internacional y el auge indiscutible de las producciones en español en el panorama global.