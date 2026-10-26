Los herederos de Elvis reclaman 41 millones a Anthropic por usar sus canciones

Los titulares de los derechos musicales de Elvis Presley presentaron una demanda contra Anthropic, acusando a la empresa de haber usado temas de la leyenda del rock para entrenar a sus modelos de inteligencia artificial.

Según informa Billboard, la demanda presentada el viernes 23 de octubre alega que el gigante tecnológico infringió los derechos de autor de 274 canciones del artista, entre ellas, éxitos como "Can't Help Falling in Love", "A Little Less Conversation" y "Don't Be Cruel".

"Los demandantes interponen esta demanda para hacer valer estos derechos exclusivos frente al demandado, que ha construido todo su modelo de negocio basándose en la infracción de los derechos de autor a una escala nunca vista", escribió Richard Busch, el abogado principal que lidera la demanda, exponiendo que la parte demandante "defiende con firmeza estas canciones emblemáticas".

Authentic Brands Group, titular de los derechos sobre Presley, presentó la demanda junto con otras entidades que también poseen derechos sobre el artista. De acuerdo con Rolling Stone, la demanda reclama 150.000 dólares por tema, es decir, aproximadamente 41 millones de dólares en total.

Versiones muy parecidas

"Claude ha creado contenidos que infringen los derechos de autor de prácticamente todas las canciones de todos los catálogos disponibles en Internet", expone la demanda. "Incluso después de que el demandado supuestamente estableciera barreras de seguridad tras ser demandado, en una de sus últimas versiones, Claude sigue infringiendo los derechos de autor", continúa.

El texto detalla lo que ocurrió cuando se le pidió a Claude que recreara canciones específicas "para un público moderno". El modelo de IA lo hizo, pero admitió que "esas versiones siguen siendo muy parecidas a las originales: misma estructura, mismos estribillos reutilizados con ligeros cambios en la letra y conjuntos completos de estrofas, estribillos y puentes". "Eso va más allá de 'inspirarse en' y se convierte en una reproducción de la canción protegida por derechos de autor, incluso cuando se cambian las palabras", añadió.

No es la primera vez

No es la primera vez que Anthropic se enfrenta a acusaciones similares. En octubre de 2023, una coalición formada por Universal Music Publishing Group (UMPG), Concord Music Group, ABKCO y BMG presentó una demanda histórica en EEUU contra Anthropic. Alegaron que Anthropic extrajo e incorporó ilegalmente las letras de miles de canciones con derechos de autor para entrenar su modelo de lenguaje Claude. Demostraron que, al pedirle a Claude que generara letras de temas conocidos -como "Halo" de Beyoncé o "Every Breath You Take" de The Police-, el modelo entregaba transcripciones prácticamente idénticas o exactas del texto original protegido sin pagar licencias.

En agosto de 2026, Round Hill Music (una de las firmas de inversión y gestión de catálogo musical independiente más grandes del sector) interpuso una nueva demanda multimillonaria contra Anthropic. Le acusaron de haber utilizado letras de más de 500 canciones de su catálogo sin autorización, por lo que exigieron daños y perjuicios que superan los 1.000 millones de dólares.

La defensa de Anthropic se basa principalmente en la doctrina del "uso justo" de la ley de propiedad intelectual estadounidense. Argumentan que entrenar modelos de IA no consiste en copiar o distribuir obras, sino en aprender de patrones lingüísticos y semánticos para transformarlos en algo nuevo.