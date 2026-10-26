Madrid Urban Fest 2026 vuelve a las raíces del hiphop

Este fin de semana vuelve Madrid Urban Fest, un festival que reivindica la diversidad y la evolución del rap español. Bajo el lema ‘Vuelta a las raíces’, el evento reunirá a 23 artistas de las Old, Middle y New Schools durante los viernes y sábados del 30 de octubre al 14 de noviembre, en el Centro Cultural Pilar Miró, situado en la plaza de Antonio María Segovia, en el distrito de Vallecas.

La programación de esta sexta edición pone el foco en el hiphop como una cultura mestiza e iconoclasta, capaz de combinar influencias, romper convenciones y conectar distintas generaciones. Incluye conciertos, sesiones de DJ, actividades de danza y exposiciones que recorren tanto los orígenes del movimiento como sus expresiones más actuales.

Tres generaciones sobre el escenario

El Chojin será el encargado de inaugurar la programación musical el viernes 30 de octubre, con un concierto de formato íntimo en el que repasará sus canciones acompañado por su DJ y mantendrá una relación cercana con el público. La jornada contará también con la sesión de Lina Medina, prevista para las 19:45 horas.

El sábado 31 de octubre, Andrei La Ley y Elio Toffana compartirán escenario en una propuesta que conecta la nueva escena urbana con el rap de sonidos clásicos y contemporáneos. Antes, a las 15:00 horas, el festival celebrará la tercera edición de su competición de break dance, la MUF Breaking Battle 3vs3.

La programación continuará el viernes 6 de noviembre con Xbeats90 y Ambkor, quien combinará canciones representativas de su trayectoria con novedades recientes. Al día siguiente, el escenario recibirá a JAVS, Todo el Rato y Suzete, en una jornada que también incluirá una clase magistral de popping y locking impartida por Nanox.

El viernes 13 de noviembre será el turno de Klau, La Reina Mora y Dirty Suc. El festival concluirá el sábado 14 con la sesión de Net BBY y las actuaciones de Hanimami y Ms Nina, dos propuestas que fusionan sus raíces musicales con sonidos actuales.

Las sesiones de DJ de Lina Medina, Xbeats90, Klau y Net BBY completan una programación que explora diferentes vertientes de la música urbana y su capacidad para evolucionar sin perder sus referencias.

La directora del festival, Mercedes Goiz, entrevistada en el programa Kilómetro Cero de esRadio, comenta que "son artistas con mensaje porque cuentan sus experiencias, sus avatares, sus turbulencias" y destaca que la propuesta subraya que se trata de "una cultura que en general proviene de los barrios, de las periferias". Goiz también hace referencia a que este año se da una especial importancia a los orígenes "para poner un poco de luz en las nuevas generaciones de artistas, y después dar paso a lo que es el nuevo rap o la escena actual". Por otro lado, destaca que, además de a figuras consagradas, "el festival siempre ha querido dar cabida a los artistas llamados a veces emergentes, cuando no acaban de emerger pero, digamos, menos conocidos".

El baile urbano, protagonista

La danza tendrá un papel destacado con la tercera competición de break dance del festival, un encuentro que pone en valor la dimensión artística y competitiva de esta disciplina, estrechamente vinculada a la cultura hiphop.

La batalla contará con la participación de Estrella, Karajos, Skody Kikz, Tito África, Jimmy Twice y Minijoe. Además, el 7 de noviembre, Nanox impartirá una clase magistral de popping y locking, dos estilos de baile caracterizados por la precisión de los movimientos, el control corporal y la interpretación rítmica de la música.

Estas actividades acercan al público distintas expresiones de la cultura urbana y permiten descubrir el baile como una forma de creatividad, identidad y encuentro colectivo.

Un recorrido por los orígenes del hiphop en Madrid

La memoria del movimiento tendrá también un espacio propio con la exposición gratuita Madrid hip hop. Orígenes, que podrá visitarse del 30 de octubre al 14 de noviembre durante el horario de apertura del Centro Cultural Pilar Miró. Comisariada por Francisco Reyes y Alberto Mingote, la muestra reconstruye los primeros años de esta cultura en Madrid y en España desde 1984, a través de cuatro de sus principales expresiones: el graffiti, el rap, los DJs y el break dance.

La programación cultural se completa con la proyección del documental Madrid graffiti. Orígenes, dirigido por Francisco Reyes y previsto para el 5 de noviembre a las 19:00 horas. A esta propuesta se suma Ilustraciones artistas Madrid Urban Fest 2026, una exposición de Miss Corleone que podrá visitarse durante las fechas del festival.

Con esta combinación de música en directo, baile, arte y memoria cultural, Madrid Urban Fest 2026 propone una mirada amplia al hiphop: desde sus primeras manifestaciones en España hasta las nuevas formas de expresión que siguen transformando la escena urbana.

Programación de Madrid Urban Fest 2026

Viernes 30 de octubre

19:45 h: Lina Medina.

20:30 h: El Chojin.

Sábado 31 de octubre

15:00 h: III competición de break dance, MUF Breaking Battle 3vs3.

20:30 h: Andrei La Ley + Elio Toffana.

Jueves 5 de noviembre

19:00 h: Proyección del documental Madrid graffiti. Orígenes.

Viernes 6 de noviembre

19:45 h: Xbeats90.

20:30 h: Ambkor.

Sábado 7 de noviembre

17:00 h: Clase magistral de popping y locking, impartida por Nanox.

20:00 h: JAVS + Todo el Rato + Suzete.

Viernes 13 de noviembre

19:45 h: Klau.

20:30 h: La Reina Mora + Dirty Suc.

Sábado 14 de noviembre

19:45 h: Net BBY.

20:30 h: Hanimami + Ms Nina.

Exposiciones del 30 de octubre al 14 de noviembre

Madrid hip hop. Orígenes, de Francisco Reyes y Alberto Mingote.

Ilustraciones artistas Madrid Urban Fest 2026, de Miss Corleone.

Todas las actividades tendrán lugar en el Centro Cultural Pilar Miró de Vallecas.

La exposición Madrid hip hop. Orígenes será de acceso gratuito y podrá visitarse durante el horario de apertura del centro.