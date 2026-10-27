Este es el cantante elegido para actuar en el descanso de la Super Bowl de 2027

La NFL ha anunciado este lunes que Jay-Z será el encargado de protagonizar el espectáculo del descanso de la Super Bowl LXI, que tendrá lugar el próximo 14 de febrero de 2027 en el SoFi Stadium de Los Ángeles. El rapero estadounidense tomará así el relevo de Bad Bunny, cuya actuación en la pasada edición logró siete premios Emmy y se convirtió en la más galardonada de la historia del evento.

La elección del artista coincide con una fecha especialmente significativa en su trayectoria musical: el trigésimo aniversario de Reasonable Doubt, su primer álbum, publicado en 1996. Para conmemorar estas tres décadas, el músico ha ofrecido tres conciertos con todas las entradas agotadas en el Yankee Stadium, además de actuar en ciudades como Londres, París y Los Ángeles.

"Desde Reasonable Doubt hasta el escenario del descanso de la Super Bowl, ha sido un viaje. Treinta años de música, trabajo y cultura en el escenario más grande del mundo. Todo esto sigue siendo un sueño hecho realidad", ha señalado Jay-Z en declaraciones recogidas en el comunicado difundido por la NFL.

Una petición de Roger Goodell

La participación del rapero en el espectáculo responde también a una petición que el comisionado de la NFL, Roger Goodell, realizó cuando la liga alcanzó un acuerdo con Roc Nation para encargarse de la producción del espectáculo del descanso. Según ha explicado el propio Goodell, su única petición fue que Jay-Z terminase actuando algún día sobre el escenario, cuando considerase que había llegado el momento adecuado.

El músico cuenta con una extensa trayectoria en la industria discográfica, reconocida con 25 premios Grammy y cuatro Emmy. Además, fue el primer artista de hip hop en ingresar en el Salón de la Fama de los Compositores y, en 2021, pasó a formar parte del Salón de la Fama del Rock and Roll.

Los últimos protagonistas de la Super Bowl

Jay-Z recogerá el testigo de Bad Bunny, que protagonizó el espectáculo del descanso de la Super Bowl de 2026, celebrada en el Levi's Stadium de Santa Clara (California). El puertorriqueño ofreció una actuación marcada por las referencias a su país y a la cultura latinoamericana, en la que estuvo acompañado por artistas como Lady Gaga y Ricky Martin. Su espectáculo consiguió siete premios Emmy, una cifra récord en la historia del evento.

Un año antes, en 2025, el encargado de amenizar el descanso fue Kendrick Lamar, que actuó junto a SZA en Nueva Orleans. Según los datos difundidos por la NFL, su espectáculo alcanzó los 133,5 millones de espectadores y se convirtió en el más visto de la historia del descanso de la Super Bowl.

La lista de artistas que han pasado recientemente por este escenario incluye también a Usher, que actuó en 2024; Rihanna, en 2023; y Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige y el propio Kendrick Lamar, que compartieron protagonismo en 2022. En 2020, Shakira y Jennifer López encabezaron una actuación que también contó con la participación de Bad Bunny y J Balvin.

Con su participación en la Super Bowl LXI, Jay-Z sumará una nueva actuación a su trayectoria musical, esta vez en el espectáculo del descanso de la final de la NFL, coincidiendo con la celebración de los treinta años de su primer trabajo discográfico.