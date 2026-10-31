Muere la compositora Marisa Manchado, Premio Nacional de Música, en el accidente ferroviario de Urda

La compositora madrileña Marisa Manchado, una de las figuras destacadas de la música contemporánea española y galardonada con el Premio Nacional de Música, ha fallecido a los 70 años en el accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo), donde la colisión de dos trenes ha provocado al menos 69 muertos. La artista viajaba a Sevilla para participar en una actividad académica cuando se produjo la tragedia.

La Asociación Madrileña de Compositores (AMCC), de la que Manchado fue una de sus fundadoras, ha confirmado su fallecimiento a través de un comunicado en el que ha expresado sus condolencias. Según ha explicado la entidad, la compositora tenía previsto asistir a un encuentro organizado por la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla.

El Teatro Real también ha mostrado su consternación por la muerte de Manchado, con quien había colaborado en la preparación de La regenta, su tercera ópera. La producción, inspirada en la novela de Leopoldo Alas, Clarín, y con libreto de Amelia Valcárcel, fue uno de los trabajos más reconocidos de su trayectoria.

Estrenada en 2023 como una coproducción del Teatro Real y el Teatro Español, La regenta consiguió una nominación a los International Opera Awards en la categoría de mejor estreno internacional. Un año después, la compositora recibió el Premio Nacional de Música 2024 en la categoría de Composición.

Desde el Teatro Real han querido recordar también su contribución a la presencia femenina en la creación musical, destacando que fue "referente en España también por su constante labor para reivindicar y visibilizar el papel de la mujer en el mundo de la creación musical, donde abrió el camino a generaciones posteriores".

Una vida dedicada a la música

Con más de 150 obras a sus espaldas, Marisa Manchado desarrolló una carrera que abarcó numerosas vertientes de la composición contemporánea: desde la música de cámara y las piezas vocales hasta las creaciones sinfónicas, pedagógicas, operísticas y electroacústicas.

Entre sus trabajos operísticos figura El cristal de agua fría, con libreto de la escritora Rosa Montero, estrenada durante la temporada 1993-1994. Años después, en 2012, presentó Notas para la paz, un concierto para fagot y orquesta encargado por la Orquesta Nacional de España. También compuso música para la película La pasión de Juana de Arco, del cineasta Carl Theodor Dreyer.

Su trabajo recibió numerosos reconocimientos, entre ellos el Premio Nacional Daniel Montorio en 1995 y el Premio Iberoamericano de la Música Comuarte en 2007.

Durante sus últimos años continuó presentando nuevas composiciones. En 2019 estrenó Silencio 4 en el Festival COMA y entre sus trabajos de esta etapa figura En tiempos turbulentos, junto al Cuarteto Quiroga. En 2021 llevó al Auditorio Nacional El árbol rosa, una obra construida a partir de textos de Emilia Pardo Bazán.

En 2022 presentó En la tierra de nadie, inspirada en un poema de Carmen Conde, y estrenó La huella de Clara Schumann. Dos años más tarde completó la publicación de Mayrít-Magerit-Matrí-Matric: Suite para dos guitarras.

Su compromiso con las compositoras

La trayectoria de Manchado trascendió los escenarios y las partituras. Además de su actividad artística, desempeñó importantes responsabilidades en el ámbito de la enseñanza, la investigación y la gestión cultural. Entre 2007 y 2008 ejerció como subdirectora general de Música y Danza del INAEM y durante 14 años fue vicedirectora del Conservatorio Profesional de Música Teresa Berganza de Madrid.

Otra de las constantes de su carrera fue su compromiso con la visibilidad de las mujeres en la creación musical. Esta preocupación quedó reflejada tanto en sus investigaciones como en sus publicaciones, entre las que figura ¡Mis queridas genias!: Compositoras que me acompañan e inspiran, editado en 2023.

También perteneció a Clásicas y Modernas, asociación dedicada a impulsar la igualdad de las mujeres en el ámbito cultural.

Su fallecimiento en el accidente de Urda pone fin a una extensa trayectoria dedicada a la creación, la enseñanza y la defensa de la presencia femenina en la música española.