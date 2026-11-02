Muere Juan Atkins en un hotel de México poco antes de actuar

Ha muerto de forma inesperada Juan Atkins a los 64 años, considerado pionero de la música electrónica. La noticia ha sido comunicada oficialmente por Green Smith Artists, la agencia de representación del influyente artista, a través de Instagram, desatando una oleada de condolencias y homenajes por parte de seguidores y compañeros de profesión en todo el mundo.

El reconocido DJ y productor fue hallado inconsciente en el interior de una habitación de hotel ubicada en Ciudad de México. Se encontraba en la capital mexicana porque tenía prevista una actuación el 31 de octubre en el conocido YuYu Cine Club.

Tras ser descubierto en estado crítico, los servicios de emergencia procedieron a su traslado urgente a un centro hospitalario. Lamentablemente, los esfuerzos médicos resultaron infructuosos y los profesionales no pudieron más que certificar su fallecimiento.

En cuanto a las causas del deceso, aunque diversas informaciones apuntan a la posibilidad de que sufriera un infarto repentino, por el momento no se ha emitido una confirmación oficial por parte de las autoridades o su entorno cercano que esclarezca con exactitud lo sucedido.

La génesis del techno

Nacido en la ciudad estadounidense de Detroit en 1962, Juan Atkins es considerado uno de los padres fundadores de la música techno. Su visión artística y su capacidad para experimentar con sonidos futuristas marcaron un antes y un después en la industria a nivel global.

Atkins formó parte de la legendaria e imprescindible alianza creativa conocida como los Belleville Three, compartiendo proyecto junto a Derrick May y Kevin Saunderson. Este trío desempeñó un papel crucial durante la década de los ochenta, sentando las bases estéticas y sonoras de lo que hoy conocemos como música electrónica de baile.

Su espíritu emprendedor y su deseo de dar voz a la vanguardia le llevaron a fundar en 1985 el sello discográfico Metroplex, una discográfica que se convertiría en un pilar fundamental para comprender la evolución y expansión del género techno en todo el planeta.

Una trayectoria legendaria

Los primeros pasos firmes de Atkins en la industria musical se remontan a su colaboración inicial con el veterano de la guerra de Vietnam Rick Davis, con quien dio vida al influyente proyecto musical Cybotron. Aunque las producciones de esta etapa sentaron los cimientos conceptuales de lo que poco después germinaría como techno, estilísticamente se enmarcaban todavía dentro de las corrientes del electro primigenio.

Tras la disolución de Cybotron en la segunda mitad de los años ochenta, el productor decidió emprender un camino en solitario que amplió aún más su legado artístico. Bajo el célebre seudónimo de Model 500, Atkins grabó algunas de las obras más emblemáticas y respetadas de su carrera, himnos indispensables que ayudaron a definir de manera definitiva la identidad del género.

Entre su legado discográfico bajo esta identidad destacan temas atemporales que ya forman parte de la memoria colectiva de la música electrónica, tales como "No UFO's", "Night Drive" o "The Chase".

Con la muerte de Juan Atkins, la música electrónica pierde a uno de sus mayores visionarios.