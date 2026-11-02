Una estrella del country amenaza el reinado navideño de Mariah Carey

Mariah Carey ha dado por inaugurado el periodo navideño. Como ya es tradición, en cuanto termina el 31 de octubre y marca la medianoche del 1 de noviembre, la cantante publica un vídeo en el que evidencia el paso de Halloween a la Navidad al grito de "It's Time!" ("¡Es la hora!"). La artista estadounidense suele comenzar disfrazada de algún personaje espeluznante para, a continuación, lucir sus mejores galas de cara a las fiestas. Todo esto, por supuesto, acompañado de su himno "All I Want for Christmas Is You".

Lanzada en 1994 y compuesta por la propia Mariah junto a Walter Afanasieff —quienes la escribieron en apenas unos minutos en un pequeño teclado portátil durante el verano de aquel año—, esta canción se ha convertido en el villancico más exitoso y popular de las últimas décadas. Cada año, sin falta, el tema vuelve a catapultarse a los primeros puestos de las listas mundiales en cuanto llega diciembre —o noviembre—. Además, su impacto va mucho más allá de lo simbólico: se calcula que genera varios millones de dólares cada temporada solo en derechos de autor, convirtiéndose en un lucrativo motor económico para la artista.

Peligra un nuevo récord

El tema supera holgadamente los 2.000 millones de reproducciones solo en Spotify, siendo el villancico más escuchado de la historia digital, y Billboard la coronó oficialmente como la canción navideña número 1 de todos los tiempos. "All I Want for Christmas Is You" ha sido también la primera en la historia en regresar al número 1 del Billboard Hot 100 durante seis temporadas navideñas consecutivas, de 2019 a 2025.

Sin embargo, al imperio navideño de Mariah Carey le ha salido una dura competidora que podría evitarle sumar el año 2026 a ese récord histórico. La cantante de música country Ella Langley hizo historia en Estados Unidos con su canción "Choosin' Texas", un tema que rompió récords al convertirse en uno de los números uno más duraderos de la historia del país.

Compuesta por la propia Langley junto a Miranda Lambert, Luke Dick y Joybeth Taylor, la letra aborda una intensa historia de desamor en la que la protagonista reflexiona sobre cómo su pareja la abandona mental y emocionalmente al comprender que el corazón de él siempre pertenecerá a una mujer de Texas.

El videoclip oficial de este éxito country, lanzado en abril de 2026 y grabado en un icónico salón de baile de Fort Worth (Texas), contó además con un despliegue masivo y la participación de grandes figuras del género.

En pocas semanas comprobaremos si "All I Want for Christmas Is You" sigue siendo imbatible, o si el consumo sostenido durante todo el año del fenómeno de Ella Langley logra frenar su reinado estacional. Todo dependerá de si el villancico vuelve a desafiar a las estadísticas superando, como cada Nochebuena, los 23 millones de reproducciones en un solo día en todo el planeta.