El papa León XIV recibe a Bob Dylan en una breve audiencia privada en el Vaticano

El pontífice ha protagonizado este miércoles una de las imágenes más llamativas de la semana al conceder una audiencia al legendario músico estadounidense. El encuentro se produjo en las estancias apostólicas, donde el compositor se presentó vestido de manera informal, con una sudadera negra con capucha. Durante la cita, el Santo Padre entregó al cantante un rosario bendecido, mientras que el artista de Minnesota correspondió al gesto obsequiándole un ejemplar de su obra memorialística Chronicles: Volume One.

Según informaron fuentes vaticanas a través del canal oficial Vatican News, el diálogo entre el papa León XIV y Bob Dylan fue breve y transcurrió en un ambiente afable, marcado por el respeto mutuo y el intercambio de saludos de cortesía. El paso del músico por la Santa Sede coincide con su periplo italiano dentro del tour Rough and Rowdy Ways, con el que ya ha recalado en Roma y que continuará en las próximas fechas con actuaciones programadas en Milán y Bolonia. A sus más de ochenta años, el creador sigue recorriendo los escenarios de todo el mundo manteniendo intacta su condición de icono cultural indiscutible.

El aprecio hacia las letras del veterano compositor por parte del pontífice ya había quedado de manifiesto con anterioridad. En julio de 2026, el Papa citó expresamente al bardo estadounidense en el prólogo del volumen Desarmados y desarmando: la paz es un don. En aquel texto, el vicario de Cristo recurrió al mensaje del autor para lanzar un alegato frente al rearme global y advertir contra los peligros que entraña la proliferación nuclear en un contexto geopolítico convulso.

En aquella ocasión, la reflexión papal rescató versos de la canción Go Away You Bomb, una pieza compuesta en 1963 en pleno auge de la Guerra Fría. El pontífice seleccionó una sentencia inequívoca: "Te odio porque eres obra del hombre, propiedad del hombre y manejada por el hombre". Esta composición posee un carácter testimonial único dentro del repertorio dylaniano, pues jamás llegó a grabarse en ningún disco oficial de estudio y su manuscrito original permaneció oculto al público hasta su rescate y catalogación en el año 2013.

La reunión en Roma culmina así un vínculo singular entre la cúspide de la Iglesia y el autor condecorado con el premio Nobel de Literatura. Más allá de discrepancias generacionales o de vestimenta, el contacto confirma la voluntad de mantener puentes vivos entre la Santa Sede y los principales referentes de las artes contemporáneas occidentales.