El cantante colombiano Carlos Vives ha aprovechado su presencia en el Forbes Iberoamerican Summit 2026 para lanzar un alegato en defensa de la herencia española en Iberoamérica y cargar contra la leyenda negra y el relato que lleva años imponiéndose. Según Vives, el "mundo hispano" ha perdido una "batalla cultural" ante los "relatos" que se han sembrado "en contra de lo que somos, incluida la hispanidad": "Nos desconectaron".

"Parte importante de nuestro problema es saber quiénes somos", ha afirmado Vives, que ha reivindicado la importancia de la música para recuperar la identidad y también ha reivindicado la herencia del Mío Cid en la cultura latina. "Somos herederos del Mío Cid. Somos herederos de la juglaría", ha proclamado el cantante, que reivindicó también la importancia del español en ese mestizaje que ha caracterizado Iberoamérica desde la conquista. "La lengua no está sola. La lengua forma parte de nuestra cultura y con la lengua vino nuestra religión y nuestros valores", ha dicho Vives, que ha lamentado cómo en su país "nos llenamos de relatos que nos apartaron de quienes somos".

Vives ha asegurado que "una de las tierras del olvido más grandes" es "nuestra hispanidad" y ha llamado a "entender la historia" y "no juzgarla como si estuviéramos hace 500 años" para hacer sentirse "libre" a las "nuevas generaciones".

Por eso ha llamado a alejarse de "relatos" que les mantienen "peleados" y "apartados", así como a "repetir como loros" que "los españoles vinieron mataron a los indios y se llevaron el oro". "Se impuso la contracultura", ha añadido.

"Nos llenamos de relatos que nos apartaron de quienes somos", ha continuado, y que "nos permitían ser poderosos en la creatividad". Por eso, ha defendido que la música le ha permitido conocer "su identidad" y quién es. "Lo que yo siento es que la música me ha enseñado a entender qué nos pasó, quiénes somos, y tenemos que trabajar en eso. Ahí está la creatividad, y hemos negado nuestro mestizaje", ha asegurado.

No es la primera vez que Vives se pronuncia en esta línea: hace algo más de un año participó activamente en los festejos por los 500 años de su ciudad natal, Santa Marta, y lanzó un mensaje similar, en favor del mestizaje y los lazos con España, frente a las proclamas del expresidente Gustavo Petro contra el "genocidio" que, dijo, se habría cometido allí.