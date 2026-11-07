Otro accidentado concierto de Amaia Montero en Barcelona: críticas a su voz y una aparatosa caída

El regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh no ha sido tan onírico como se esperaba, a pesar de haber arrasado con la venta de entradas en la mayoría de ciudades.

Desde el comienzo de la gira le han llovido críticas por sus problemas de afinación con ciertas canciones. En el arranque de la serie de cuatro actuaciones en el Palau Sant Jordi de Barcelona dejó, además, un momento inolvidable y ampliamente difundido en redes. Hacia el cierre del espectáculo y frente a más de 17.000 espectadores, Amaia Montero vivió un despiste que la llevó a terminar en el suelo de culo.

No había tuiteado nada sobre Amaia Montero tras su vuelta. Pero esto ya es inhumano, indigno e indecente. Ella quiso reinar sola rechazando la propuesta de Leyre, y ellos se están aprovechando de la nostalgia que genera Amaia. Crueldad, avaricia y falta de escrúpulos. pic.twitter.com/80bb7ofx5c — Miss Bennet (@Miss_Bennet5) November 7, 2026

El contratiempo ocurrió mientras la artista guipuzcoana daba saltos en el escenario. Al desplazarse hacia atrás, tropezó accidentalmente con un peldaño de la tarima, perdió la estabilidad y acabó cayendo de culo. El vídeo de su tropiezo circula por todas las redes sociales.

Críticas a su voz

El infortunado tropiezo no fue lo único comentado de la noche. Muchos usuarios han subido a X y TikTok diferentes momentos en los que Montero se ve muy superada y no cumple con las exigencias vocales de las canciones.

"¡Vamos! Seguimos, eh. ¡Seguimos!"

Tras una inicial mueca de asombro en la que buscó la complicidad de los músicos de la banda, la intérprete reaccionó de inmediato: se puso en pie riendo y retomó los brincos sin perder el compás. Con el micrófono pegado a la boca, animó a la masa para mantener arriba la energía del espectáculo: "¡Vamos! Seguimos, eh. ¡Seguimos!". La respuesta de los asistentes fue inmediata; la arroparon entre palmas y comenzaron a corear su nombre. El constante "Amaia, Amaia…" provocó la gratitud de la vocalista: "Sois increíbles. Muchísimas gracias por esta noche".

Dejando a un lado la caída, el directo de la formación —que en este tour cuenta con Xabi San Martín, Álvaro Fuentes, Haritz Garde e Imanol Goikoetxea, este último relevando a Pablo Benegas—, estuvo repleto de palabras dirigidas al público barcelonés. "Barcelona no es cualquier cosa. Vosotros lleváis décadas demostrando mucho amor y esta noche nos toca devolveros parte de este amor... Vosotros tenéis algo que es completamente diferente. Os lo juro. Es un verdadero honor estar esta noche aquí compartiendo no solo un concierto sino... ¡una fiesta!", proclamó Montero desde la tarima.

Durante hora y 45 minutos de recital, la banda arrancó con "20 de enero" e hizo un recorrido por los clásicos de su primera etapa —como "La chica del gorro azul", "Dulce locura", "París", "Cuéntame al oído", "Pop", "La playa", "Rosas" y "Puedes contar conmigo"—, sumando además composiciones de la era de Leire Martínez como "El último vals".

"Estoy sufriendo mucho"

Hace unos días, la cantante rompió su silencio en las redes sociales después de que un usuario de Instagram publicase un vídeo en defensa de Amaia. "Hoy me apetecía hacer esta reflexión porque, a veces, tengo la sensación de que muchas de las críticas hacia Amaia Montero vienen también motivadas por el simple hecho de que todo el mundo está hablando de ella y parece que todo el mundo siente la necesidad de dar su opinión". En el texto, señalaba que "hay gente que la critica sin haber seguido nunca su música".

Montero dio "Me gusta" a su seguidor y respondió al vídeo con un comentario de agradecimiento: "Muchas gracias, estoy sufriendo mucho".