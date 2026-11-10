Alaska recibe el Premio a la Excelencia de los Latin Grammy y emociona recordando a su madre

La cantante, compositora y referente indiscutible de la cultura pop en español, Alaska , recibió el lunes por la noche el Premio a la Excelencia Musical otorgado por la Academia Latina de la Grabación. La ceremonia privada de los Premios Especiales, celebrada en el hotel MGM Grand de Las Vegas, en el marco de la 27.ª Semana Anual de los Latin Grammy, sirvió para rendir tributo a una trayectoria de casi cinco décadas marcada por la libertad creativa y la constante reinvención.

Durante la velada, en la que compartió honores con Lila Downs, Daniela Mercury, Chichí Peralta y Francisco Céspedes, la artista reflexionó sobre el valor de este reconocimiento. "Yo entiendo que soy una artista rara, difícil de clasificar, que tiene un pie en el mainstream y otro pie en el underground, que sabe lo que es tener un número uno y sabe lo que es tener que sacarse sus propios discos", expresó tras recoger la estatuilla, haciendo gala de su habitual sinceridad y humor.

El recuerdo de su madre

Fiel a su estética provocadora, Alaska recogió el premio con un vestido negro semitransparente de estampado animal, su inseparable melena rubia platino y ojos intensamente ahumados. Emocionada por recibir el tributo en Las Vegas —ciudad donde hace casi 27 años se casó con Mario Vaquerizo vestidos de Dolly Parton y Elvis Presley—, dedicó un tierno recuerdo a su madre, de 97 años.

"Cuando tenía 14 años e hice mi primer grupo, le dije a mi mamá que necesitaba una guitarra eléctrica Flying V y le juré que se la iba a ir pagando. Todavía está esperando que lo haga, pero con cosas como la de hoy ya se siente pagada", bromeó la cantante. Aunque acudió en solitario a la recepción, por ser un acto exclusivo para los homenajeados, confirmó que este jueves 12 de noviembre desfilará junto a Mario Vaquerizo en la gala principal de los Latin Grammy.

De los himnos de la Movida a la conquista electrónica

El galardón repasa una discografía fundamental para entender la música moderna en español. Desde su irrupción en 1977 como pionera del punk en España con Kaka de Luxe, Alaska evolucionó hacia el sonido new wave y electrónico con Alaska y los Pegamoides —donde ya experimentaban con sintetizadores en temas como "Quiero ser un bote de colonia" (1981)— y alcanzó el estrellato masivo junto a Alaska y Dinarama gracias a himnos generacionales como "Ni tú ni nadie" y "A quién le importa".

Desde finales de los años ochenta, al frente de Fangoria junto a Nacho Canut, consolidó una nueva etapa de éxitos propios dentro de la música electrónica con canciones como "Dramas y comedias", "Espectacular" o su reciente sencillo "Me voy".

"Al principio, con Fangoria no tocábamos las canciones antiguas porque, si no, nunca hubiéramos tenido nuestros propios éxitos. Ahora ya pueden convivir todas juntas", explicó a medios como Los Angeles Times, subrayando que lo que más valora del premio es que reconozca una carrera imposible de encasillar entre el rock, el pop y la electrónica.