Dani Martín cerrará su gira de grandes éxitos en 2027 con catorce conciertos definitivos

El cantante Dani Martín ha anunciado la ampliación de su despedida de los escenarios con el compromiso de catorce recitales adicionales fijados para el año 2027. Estas citas supondrán el broche definitivo a su periplo conmemorativo, denominado '25 P*t*s años', con el que pretende clausurar de manera festiva todo un cuarto de siglo dedicado a la creación musical y al contacto directo con su público.

La iniciativa busca poner el punto final a una extensa fase artística en la que el autor madrileño ha revisitado los temas más representativos tanto de su etapa al frente de El Canto del Loco como de su posterior andadura en solitario. Según ha manifestado el propio compositor, el objetivo principal radica en ofrecer una despedida a la altura de las expectativas antes de emprender senderos sonoros completamente inéditos.

Gracias por vuestro cariño, vuestro respeto y por haberme arropado tanto estas últimas semanas. Teníamos preparado esto para anunciar después del fin de gira: queremos celebrar con vosotros las últimas 14 noches de la GIRA 25 P*T*S AÑOS. No habrá más, mañana salen a la venta.… pic.twitter.com/ySh1ecmpM9 — Dani Martín (@_danielmartin_) November 9, 2026

A través de un mensaje dirigido a sus seguidores, el músico explicó las razones de esta última extensión del calendario: "He decidido hacer solo 14 noches más donde podamos darle un 'hasta luego' a estas canciones que llevan más de 25 años cerca. Hacer 14 celebraciones para que se nos queden en el corazón y podamos empezar un nuevo camino y dejar a un lado los recuerdos para darle paso al presente y a lo que esté por llegar cuando toque que, os aseguro, será completamente diferente a lo vivido hasta ahora".

El intérprete subrayó asimismo el fuerte componente emocional que vincula sus creaciones con varias generaciones de oyentes: "Quiero que sean 14 fiestas con esas canciones que forman parte de la adolescencia, juventud y la memoria de tantas personas. 25 p*t*s años merecen ser despedidos a lo grande". Con esta decisión, Martín descarta prolongar aún más este formato nostálgico para volcarse en una renovación creativa en sus próximos proyectos.

Entradas a la venta para las 14 únicas noches en https://t.co/H9fOMQGh8o NO HABRÁ MÁS. pic.twitter.com/sQcdqJsruj — Dani Martín (@_danielmartin_) November 10, 2026

El recorrido final comprenderá diversas plazas de la geografía nacional a lo largo de 2027. Las ciudades seleccionadas para acoger estos espectáculos son Santa Cruz de Tenerife, Pamplona, Avilés, San Sebastián, Valencia, Barcelona, Murcia, Sevilla, Guadalajara, Málaga, La Coruña y Zaragoza. La gira concluirá de forma definitiva con dos recitales en Madrid, donde el artista pondrá término a una de las etapas más populares de la música española contemporánea.