Fallece Helena Bianco víctima de un cáncer a los 78 años

Helena Bianco, la vocalista del legendario grupo musical Los Mismos, hace unos días dio a conocer que padecía un cáncer desde hacía unos meses. Su hermano Alberto Vázquez ha dado la noticia de su triste fallecimiento: "Vuela alto, vida mía. Descansa. No tengo ni idea de cómo voy a vivir sin ti". Así lo ha expresado a través de sus redes sociales.

Ha hecho una petición de no enviar flores, pero sí una donación para conseguir fondos destinados a la investigación en contra de su enfermedad y así ayudar a otras personas que la estén padeciendo. Un cáncer neuroendocrino ha sido la causa de su muerte.

Tenía 78 años. Todo empezó por un dolor en la espalda que no terminaba de desaparecer, y, como se agravaba, decidió ir al centro médico donde le hicieron una serie de pruebas, y el resultado de las mismas no pudo ser más nefasto.

El pasado 4 de noviembre, la propia Helena comunicó a través de su cuenta de Instagram el difícil momento por el que estaba pasando. "Quiero daros las gracias de todo corazón por tantas muestras de cariño, preocupación y apoyo que estoy recibiendo. Estoy atravesando un momento delicado y difícil, pero quiero que sepáis que cada mensaje, cada palabra de cariño y cada gesto de afecto me llegan profundamente y me dan muchísima fuerza y ánimo para afrontar esta etapa".

También anunció que cancelaba sus actuaciones porque tenía que someterse a unas sesiones de quimioterapia. El mundo de la música y la interpretación está de luto.