Rosalía hace historia en los Latin Grammy al conseguir seis galardones gracias a 'Lux'

La cantante catalana ha marcado un hito en la música en español durante la vigésima quinta edición de los premios Latin Grammy celebrada en Las Vegas. Rosalía se ha coronado como la gran vencedora de la noche al cosechar un total de seis gramófonos dorados, situándose como la mujer con más reconocimientos en la historia de estos galardones y la primera en conquistar tres veces la categoría reina de álbum del año.

El proyecto discográfico Lux ha supuesto la confirmación definitiva del dominio técnico e innovador de la barcelonesa en el panorama internacional. Además del premio principal, la artista sumó los galardones a canción del año por La Perla, mejor álbum alternativo, mejor vídeo musical en formato corto por Sauvignon Blanc y la distinción a la ingeniería de grabación. Al subir al escenario visiblemente conmovida, la española subrayó su ambición profesional: "Sé que tengo mucho que aprender y sé que todavía probablemente no he hecho mi mejor trabajo, pero sé que tengo todo lo que hace falta para ser la mejor".

El talento español también tuvo otros nombres propios de relieve a lo largo de la velada. El veterano Alejandro Sanz se hizo con el premio al mejor álbum de pop contemporáneo gracias a su trabajo ¿Y ahora qué+?, mientras que el guitarrista Yerai Cortés obtuvo el galardón al mejor álbum de música flamenca por su elogiada obra POPULAR.

En el apartado internacional, el joven cantautor argentino Milo J protagonizó una de las irrupciones más destacadas de la gala al adjudicarse cuatro trofeos, entre ellos el de grabación del año por Niño y el mejor álbum folclórico, género que reivindicó con orgullo ante el auditorio. Por su parte, el uruguayo Jorge Drexler confirmó su solidez artística al ganar tres premios, al tiempo que la colombiana Karol G sumó dos estatuillas en el ámbito de la música urbana.

La velada, que arrancó con una cuidada escenografía celestial liderada por la propia Rosalía, rindió además homenaje a grandes figuras del panorama latinoamericano. El puertorriqueño Daddy Yankee recibió el reconocimiento de Persona del Año de manos de Janet Jackson, en tanto que el artista tejano Bobby Pulido aprovechó su triunfo en la categoría de música tradicional para anunciar su retirada definitiva de los escenarios. La noche concluyó con un sentido tributo en memoria del legendario salsero Willie Colón, fallecido el pasado febrero.