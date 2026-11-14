La gran mentira sobre la niñera que cantó 'The Loco-Motion'

En una nueva entrega de Prohibido Contar Ovejas en esRadio, el espacio nocturno presentado por Felipe Couselo se adentró en una de las anécdotas más célebres y tergiversadas de la música popular estadounidense de los años sesenta: la creación del mítico tema The Loco-Motion y la figura de la cantante Little Eva.

El relato se traslada a la ciudad de Nueva York, concretamente al icónico edificio Brill situado en Broadway, al norte de Times Square. Durante los inicios de la década de 1960, este emblemático inmueble albergaba un hervidero de creatividad donde jóvenes compositores pasaban jornadas maratonianas en pequeños cubículos creando melodías que marcarían época. Entre todos ellos destacaba con brillo propio la pareja de compositores formada por Gerry Goffin y Carole King, matrimonio que contrajo nupcias a finales de los años cincuenta y que rápidamente alcanzó la cima de las listas con temas históricos como Will You Love Me Tomorrow de The Shirelles.

Durante esa etapa dorada de composición, la pareja rubricó numerosos éxitos como Take Good Care of My Baby para Bobby Vee, Don't Ever Change de The Crickets o Chains popularizado por The Cookies. A raíz del nacimiento de su hija Louise, Goffin y King se vieron desbordados para conciliar su intensa vida profesional en los estudios y contrataron como niñera a Eva Boyd, una joven procedente de Carolina del Norte que residía en el distrito neoyorquino de Brooklyn.

A partir de ahí, la cultura popular extendió una versión mitificada de los hechos: la leyenda sostenía que la joven niñera, mientras cuidaba a la pequeña en la cocina, improvisó unos peculiares pasos de baile al compás del piano de King. Deslumbrados por el movimiento, los compositores habrían creado inmediatamente una canción ex profeso para ella, descubriendo por pura casualidad sus excepcionales dotes vocales y catapultándola de un salario como niñera al estrellato absoluto de la música comercial.

Sin embargo, la realidad histórica dista notablemente del mito romántico. Tal como se desgranó en el programa, Goffin y King conocían perfectamente el talento y la tesitura de Boyd antes de contratarla, ya que las propias integrantes de The Cookies la habían recomendado. La canción The Loco-Motion fue originalmente compuesta con la intención de que la grabara la cantante Dee Dee Sharp, quien optó por rechazarla. Para convencer a la discográfica, los autores solicitaron a Boyd que grabase una maqueta; el resultado entusiasmó tanto a los responsables del sello Dimension Records que decidieron publicar directamente su interpretación bajo el seudónimo artístico de Little Eva, coronando el número uno estadounidense en el año 1962.

La repercusión de la obra no terminó ahí, ya que se convirtió en un hito al ser el único sencillo en alcanzar el número uno en varias décadas distintas gracias a versiones de diferentes bandas y solistas. Tras el éxito de Little Eva en los sesenta, la formación de rock Grand Funk Railroad repitió liderato en las listas en 1974, proeza que posteriormente emularía en los años ochenta la artista australiana Kylie Minogue con su aclamada adaptación bailable, recordando dinámicas similares a las logradas por otros clásicos como Please Mr. Postman.

La conversación en el estudio concluyó en un tono distendido con bromas entre los locutores sobre la preparación de una edición especial navideña bautizada de forma festiva como Oveja Pasión, además de hilar diversas experiencias biográficas, peripecias de infancia y recuerdos campestres que amenizaron el cierre de la emisión.