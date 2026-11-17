El esperado regreso discográfico de U2, Carnaval de Luz, publicado el pasado 13 de noviembre, ha traído consigo un inesperado guiño a la música española. Entre las canciones de este decimosexto álbum de estudio destaca "The Mirror Maker (Rosalía)", una pieza acústica con la que la formación liderada por Bono rinde tributo directo a la cantante catalana Rosalía.

A pesar de la expectación generada al conocerse el listado de canciones, no se trata de un dueto. La artista española no participa en la grabación; es el propio Bono quien asume la voz principal en solitario, ya que la banda consideró poco natural invitarla a cantar una composición escrita en su honor.

Desde hace diez años

El origen musical del tema se remonta a una maqueta creada por el guitarrista The Edge en 2017. A partir de esa base intimista, Bono construyó una letra que reflexiona sobre la necesidad de huir del narcisismo y "atravesar el espejo", señalando a Rosalía como el ejemplo de una creadora capaz de pulverizar etiquetas artísticas. El estribillo incorpora referencias explícitas al flamenco y a la espiritualidad con versos como "Rosalía, la olé / En tu baile, aprendemos a rezar".

La canción plantea que muchos artistas se quedan atrapados contemplando su propio reflejo, mientras que la figura a la que canta funciona como alguien que rompe ese cristal para mostrar una verdad más profunda y humana.

A lo largo de las estrofas, se describe a una creadora que no encaja en ningún molde previo, capaz de mezclar la tradición más pura con la vanguardia sin pedir permiso, convirtiendo la vulnerabilidad en fuerza.

Penélope Cruz

Antes del lanzamiento oficial del disco, el vocalista irlandés quiso pedir permiso y compartir la canción con su protagonista. Para lograrlo, recurrió a la actriz Penélope Cruz, amiga cercana de ambos, quien facilitó el contacto.

Aquella llamada derivó en una conversación sobre la admiración que ambos profesan por la obra de Federico García Lorca y sirvió también para que Bono revisara junto a la cantante algunos términos en español incluidos en la letra definitiva.