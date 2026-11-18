El entusiasmo entre el público era absoluto y los seguidores de Estopa volvieron a demostrar una fidelidad inquebrantable. Este martes a las 22:22 horas, un guiño numérico muy propio de los hermanos Muñoz, se activó la venta general de localidades para el próximo tour de Estopa, bautizado como la Gira de la MKT. Contaba inicialmente con tan solo cuatro paradas exclusivas en Valencia, Barcelona, Madrid y Sevilla.

No obstante, el éxito desbordante ya se había dejado entrever apenas veinticuatro horas antes. La fase de preventa, inaugurada el lunes, experimentó tal avalancha de solicitudes que la organización se vio obligada a prorrogarla hasta las 13:00 horas del martes. Ese primer termómetro anticipaba un fenómeno de masas que terminó por confirmarse por la noche: en cuestión de horas, se colgó el cartel de sold out en la práctica totalidad de los recintos, forzando al grupo y a su promotora a reaccionar de inmediato con el anuncio de tres conciertos adicionales.

Un calendario ampliado

Con esta actualización de última hora, el grupo catalán tendría, si no se añade alguna ciudad más, siete grandes citas repartidas en las mismas cuatro plazas originales.

Está previsto que acudan a Valencia, además de en la cita original del 12 de junio, en una nueva fecha el 11 de junio, jornada que servirá finalmente como pistoletazo de salida oficial de toda la gira.

El recital previsto para el 18 de junio en Barcelona contará con una réplica apenas cuarenta y ocho horas después, el 20 de junio.

Sevilla mantiene, por el momento, su única fecha programada para el 26 de junio.

El público madrileño tendrá una doble oportunidad gracias a la incorporación del 8 de julio, justo un día antes del concierto ya anunciado para el 9 de julio.

Filosofía de la gira

A pesar de este notable incremento en el número de actuaciones, la banda mantiene intacta la filosofía con la que presentó este proyecto: "cuatro estadios, cuatro únicas ciudades". De este modo, queda descartado que el espectáculo vaya a trasladarse a otras provincias, apostando por concentrar a su público en grandes aforos en lugar de multiplicar las paradas por todo el territorio.

Sobre el escenario, David y Jose Muñoz combinarán los grandes himnos que han marcado a varias generaciones con el repertorio de su inminente trabajo discográfico, La MKT, que verá la luz en plataformas y tiendas este mismo viernes. Este álbum tiene un fuerte componente nostálgico, ya que rescata y da forma definitiva a canciones inéditas procedentes de aquella maqueta original con la que se dieron a conocer a finales de los años noventa.

Precisamente, la puesta de largo de este proyecto tuvo un escenario tan inesperado como significativo a mediados del pasado mes de octubre: la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Barcelona (UB). La elección no fue casual, ya que es el centro académico en el que David Muñoz cursa actualmente sus estudios universitarios con el objetivo de especializarse en Historia Antigua.

Un cambio de criterio

Para los hermanos de Cornellá, pisar el césped de estos colosos no será una experiencia nueva. Durante la gira conmemorativa de su cuarto de siglo sobre los escenarios en 2024 —un tour internacional que también cruzó el charco para visitar ciudades como Caracas, Miami, Lima, Santiago de Chile y Buenos Aires, y que culminó el 18 de octubre en el Palau Sant Jordi coincidiendo con el aniversario exacto de su álbum debut—, ya llenaron tanto La Cartuja como el Estadio Olímpico y el feudo rojiblanco, entonces denominado Cívitas Metropolitano.

Sin embargo, el próximo verano marcará un punto de inflexión en la forma de gestionar su propio éxito. Hace dos años, tras agotar también las localidades en tiempo récord, la promotora propuso al dúo abrir una segunda fecha en la montaña de Montjuic. En aquella ocasión, David y Jose declinaron la oferta; prefirieron concentrar toda la emoción en una sola noche irrepetible y atesorar el recuerdo intacto de aquella velada. En 2027, en cambio, han decidido aceptar el reto y vivir la experiencia de los grandes estadios por partida doble no solo en Barcelona, sino también ante sus públicos de Valencia y Madrid.