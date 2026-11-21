El espacio nocturno Prohibido Contar Ovejas, conducido por Felipe Couselo en esRadio, ha dedicado su entrega número 456 a continuar con el recorrido temático por los cuatro elementos clásicos. Tras haber abordado el fuego en emisiones anteriores, en esta ocasión el aire y el viento se convierten en los absolutos protagonistas a través de una cuidada selección musical que abarca diversos géneros y épocas.

El monográfico arrancó con un clásico del pop español: Aire, de Mecano. Compuesta por José María Cano e incluida en el álbum Ya viene el sol de 1984, la canción explora la metamorfosis y la evasión a través de un personaje que abandona su condición física para disolverse en la atmósfera urbana, reflejando el inconformismo y el anhelo de libertad. A continuación, el programa dio paso a The Air That I Breathe, célebre composición de Albert Hammond y Mike Hazlewood inmortalizada por The Hollies en 1974, donde el aire pasa a simbolizar el amor como necesidad vital frente a cualquier apego material.

La faceta más impetuosa y arrolladora del viento llegó de la mano de Scorpions y su himno de 1984 Rock You Like a Hurricane. Couselo recordó el trasfondo pasional y directo de su letra, que en su momento despertó los recelos del comité moralista encabezado por Tipper Gore, esposa de Al Gore. En contraste con la energía del hard rock, la emisión se adentró en terrenos de profunda reflexión de la mano de Bob Dylan y su emblemática Blowin' in the Wind. Concebida en 1963, la pieza se convirtió en referencia de la época al formular preguntas universales sobre la condición humana cuyas respuestas quedan suspendidas en el viento.

La metáfora de la adversidad continuó con Bob Seger y su éxito de 1980 Against the Wind, donde el autor estadounidense plasma la experiencia de correr contra el viento desde la juventud combativa hasta la madurez. Por su parte, la formación Bon Jovi aportó su impronta con Wild Is the Wind, una de las composiciones destacadas de su álbum New Jersey de 1988, en la que el vendaval retrata la inestabilidad emocional y el temor al compromiso que terminan distanciando a los amantes.

El recorrido avanzó hacia sonidos más contemporáneos con Mumford & Sons y su tema Winter Winds, perteneciente a su trabajo de debut Sigh No More (2009). La lírica de Marcus Mumford plantea la pugna interior entre el aislamiento y la entrega sentimental, manteniendo viva la promesa del deshielo primaveral. Asimismo, el programa rescató la célebre She's Like the Wind, balada interpretada por el actor Patrick Swayze para la banda sonora de Dirty Dancing (1987), centrada en la inaccesibilidad del ser amado.

El acento español volvió de la mano de Los Delinqüentes con El aire de la calle, obra del recordado Migue Benítez que ensalza la bohemia y la libertad del creador errante en los rincones de Jerez. Más adelante, sonó la intimista The Wind Cries Mary de Jimi Hendrix, nacida tras un conflicto sentimental y convertida en una elegante reflexión sobre la pérdida y la melancolía.

En el tramo final, Kansas aportó la trascendental Dust in the Wind (1977), inspirada en la tradición bíblica y la lírica nativa americana para subrayar la naturaleza efímera de la existencia. Tras el dinamismo de Easy Wind de Grateful Dead, la velada concluyó con la conmovedora interpretación de Nina Simone en Wild Is the Wind, pieza que años después recrearía David Bowie, rubricando el espacio con un canto a la fuerza indómita del afecto.