Raphael suspendió el concierto que tenía previsto ofrecer este sábado en La Coruña a las 20:30 después de sufrir una indisposición poco antes de salir al escenario. El artista fue atendido por personal sanitario y trasladado al hospital Quirón, donde pasó la noche.

El cantante se encontraba en el Coliseum de La Coruña, donde tenía programada su actuación, cuando alrededor de las 20:00 horas comenzó a sentirse mal. Según fuentes municipales, sufrió una subida de tensión y taquicardias, apenas media hora antes del inicio previsto del espectáculo.

La organización comunicó la suspensión al público a través de la megafonía del recinto cuando se acercaba la hora de comienzo del concierto. La organización garantizó de inmediato el reintegro del importe de las entradas.

"En los próximos días se procederá a la devolución de forma automática desde la ticketera en las cuentas desde donde se hizo la compra", señalaron desde Cavea después de la indisposición, "que le impide actuar en las condiciones adecuadas", añadieron. La productora se disculpó por las "molestias ocasionadas" y mostró su agradecimiento al público, que abandonó el Coliseum confiando en una pronta recuperación del artista, "por su comprensión y cariño".

Una gira con sus grandes éxitos

A sus 83 años, Raphael se encuentra inmerso en la gira 'Raphaelísimo', con la que ha retomado su agenda de actuaciones y repasa algunos de los temas más conocidos de su trayectoria, como Escándalo y Mi gran noche.

El repertorio incluye también canciones de Ayer... aún, el álbum que publicó en 2024 como homenaje a la canción francesa. La gira arrancó en 2025 con su regreso a los escenarios en Mérida y ha continuado con actuaciones en España y América. Entre las ciudades en las que ha actuado figuran Madrid, Sevilla, Zaragoza, Valencia y Barcelona, además de varias plazas latinoamericanas.

Otro contratiempo

Después de que el pasado diciembre de 2024 el cantante andaluz fuera ingresado de urgencia en el Hospital 12 de Octubre, y tras someterse a diversas pruebas que le impidieron pasar Nochebuena y Nochevieja en casa, el cantante fue diagnosticado con un "linfoma cerebral primario con dos nódulos cerebrales en el hemisferio izquierdo", lo que le obligó a retirarse de los escenarios mientras realizaba el tratamiento.

El propio artista emitió un comunicado a través de sus redes sociales para anunciar su regreso: "Queridas amigas, queridos amigos. Como muchas y muchos sabéis, durante los últimos cuatro meses he estado siguiendo un tratamiento médico debido al linfoma cerebral que se me diagnosticó. Con enorme emoción, puedo deciros que me encuentro muy bien y profundamente agradecido".

Además de agradecer a los hospitales donde había sido tratado durante estos meses su "entrega, profesionalidad y humanidad ejemplares", quiso acordarse de toda su familia, quienes no le han soltado la mano durante el tratamiento, y como él mismo dice son su "pilar esencial".

Un reconocimiento en su municipio

El cantante recibió un emotivo homenaje en febrero de 2026 en Boadilla del Monte, municipio donde reside desde hace 51 años, tras bautizar con su nombre el Auditorio Municipal. Durante el acto, el artista descubrió una placa conmemorativa junto al alcalde Javier Úbeda, firmó en el Libro de Honor y participó en una entrevista con su amigo, el periodista Pedro Piqueras. La ceremonia concluyó con un tributo musical en el que Pablo López, junto a alumnos y profesores de la escuela local, interpretaron algunos de sus grandes éxitos como Yo soy aquel y Escándalo.

En su intervención, el intérprete agradeció profundamente el cariño de sus vecinos y destacó lo mucho que la naturaleza de la localidad le ayuda en su bienestar diario. Asimismo, se mostró agradecido por el apoyo incondicional de su esposa Natalia, de sus tres hijos y del público tras el linfoma cerebral que le fue diagnosticado a finales de 2024, asegurando que ahora siente que lo quieren no solo como artista, sino también como persona. Finalmente, afirmó encontrarse tranquilo, en pleno trabajo y preparado para llevar alegría a los escenarios en su próxima gira.