Apenas ha transcurrido un mes desde que Dani Martín sufriera una importante pérdida en su vida. El propio cantante comunicó a través de un mensaje en redes sociales que había fallecido su padre y cómo vivió sus últimos momentos junto a él.

Ahora, Dani Martín ha decidido canalizar su dolor a través de aquello que mejor domina: las canciones. El exvocalista de El Canto del Loco ha dado a conocer en sus plataformas digitales un tema profundamente conmovedor titulado "Papá", acompañado de una fotografía de su niñez junto a él y de un mensaje en el que deja al descubierto la herida abierta que supone esta ausencia.

Una canción nacida del dolor

Dani Martín ha vuelto a dirigirse a su comunidad para mostrar cómo está atravesando este primer mes sin su referente y qué impacto ha tenido esta pérdida en su día a día. "Hace un mes que no puedo ir al Atleti porque ya no estás. Hace un mes que estoy aprendiendo muchas cosas sin ti. Y estoy bastante enfadado. Te echo de menos y te quiero", confesó el músico, antes de justificar este lanzamiento como una necesidad emocional: "Me salió esto para ti, Papá", y añadir: "Esto es un homenaje haciendo lo único que sé hacer: volcar mis sentimientos y comunicarme a través de la música".

Me salió esto para ti, Papá.

Hace un mes que no puedo ir al Atleti porque ya no estás. Hace un mes que estoy aprendiendo muchas cosas sin ti.

Y estoy bastante enfadado. Te echo de menos y te quiero.

Esto es un homenaje haciendo lo único que sé hacer: volcar mis sentimientos y… pic.twitter.com/owOEN7vE1G — Dani Martín (@_danielmartin_) November 24, 2026

En "Papá", el artista se muestra sin filtros mientras recorre el camino del duelo y rescata estampas de su infancia, como las muestras de cariño de su padre antes de acostarse o su entrega incondicional. Le agradece haberle dado "la vida entera" y haber velado por él con esmero. A lo largo de la composición también asoma la magnitud del vacío dejado en el núcleo familiar —"Se ha quedado otro agujero que jamás se ocupará"— y el foco puesto en la persona que ahora requiere todo su apoyo y cercanía: su madre, a quien alude con la frase "Solo me queda una flor que cuidar en mi jardín".

Su hermana

Esta nueva despedida reabre una cicatriz previa en la historia del cantante y de su familia: el fallecimiento de su hermana mayor, Miriam, ocurrido el 9 de febrero de 2009 a causa de un infarto cerebral cuando tenía apenas 34 años. Aquel golpe marcó un antes y un después tanto en el plano íntimo como en la trayectoria de Dani Martín, que en diversas etapas de su vida y de su obra ha reflejado el peso de la ausencia, la fragilidad vital y el esfuerzo por seguir en pie tras lo inesperado. En esta nueva composición, el vínculo entre ambos vuelve a hacerse presente cuando el cantante le pide a su padre: "Dale besos a mi hermana y no te olvides de mí".

Devastado

El intérprete subraya que tanto él como su madre comparten esa misma fortaleza para seguir adelante en medio de un panorama tan desolador. Una idea que plasma en la propia letra de la canción: "Se han ido dos, seguimos fuertes".

La muerte del padre del artista, Manolo, se hizo pública el pasado 24 de octubre. Dani Martín debía suspender dos actuaciones programadas en Barcelona con el fin de estar a su lado en sus horas finales. En aquel instante, el intérprete explicó con total sinceridad el motivo de aquel cambio de planes repentino: "Estas dos noches tenía que agarraros de la mano, Barna, pero mi padre la necesitaba. De manera urgente y sin avisar, tuve que volver de Barcelona a Madrid y estar con él en sus últimos momentos con nuestras manos cogidas, fue de lo más sanador".